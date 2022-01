Perché Amici 21 non va in onda domenica 30 gennaio

Battuta d'arresto inattesa per il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il Covid-19 si è fatto largo nelle sale della scuola di Amici e alcuni professionisti sono risultati positivi ai tamponi, ai quali vengono regolarmente sottoposti. Risultato: prove sospese e puntata domenicale rinviata.

La notizia dello slittamento della puntata in programma domenica 30 gennaio è stata data su Dagospia da Giuseppe Candela, che ha rivelato: " Il virus sbarca ad Amici, causa Covid salta la puntata domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti. Al suo posto uno speciale con montaggio senza studio ".

Secondo l'indiscrezione, i ballerini contagiati " starebbero tutti bene e non accuserebbero sintomi gravi ", mentre per altri sarebbe scattata la quarantena preventiva. Un segnale di ottimismo in vista della ripresa delle prove e degli allenamenti nella scuola insieme agli studenti, che tra qualche settimana dovranno affrontare le eliminazioni in vista del Serale. La notizia non è ancora stata confermata né sui canali social del programma, né dalla produzione. E i nomi dei ballerini professionisti risultati positivi non sono stati resi noti, ma sul web iniziano a circolare le prime voci.

Tra i contagiati ci sarebbe Simone Nolasco, che negli scorsi giorni su Instagram ha ringraziato i follower per i messaggi di affetto, confermando solo di essere a casa e di stare bene. Anche Giulia Pauselli ha interagito con i suoi seguaci sui social, dichiarando di sentirsi bene e mostrandosi in alcuni video mentre si allena a casa. Nessuna notizia invece su Francesca Tocca e Elena D'Amario, oltre alla neo entratat Giulia Stabile, tre delle ballerine professioniste di punta del programma. Rimane infine ancora in isolamento Andreas Muller, contagiatosi a inizio gennaio. Positiva anche la compagna, la coreografa Veronica Peparini, che nelle ultime puntate di Amici era stata presente grazie al collegamento esterno.

In attesa che i professionisti positivi si negativizzino, la puntata di Amici - che sarebbe dovuta andare in onda domenica - è stata cancellata. Al suo posto, sempre secondo Candela, verrà trasmesso uno speciale dedicato ai ragazzi senza collegamenti dallo studio. In attesa di poter riprendere la trasmissione in totale sicurezza.