Amici, Alessandra Celentano ammette: "Ho sbagliato, ho mancato di rispetto ai giurati"

Alessandra Celentano, dopo la lite in diretta con Maria De Filippi nella terza puntata di "Amici", è tornata sull’argomento, affidando ai social network un messaggio chiarificatore ma soprattutto di scuse. L’ultima puntata del talent di Canale Cinque ha regalato ai telespettatori un serie di colpi di scena inattesi.

Dopo una puntata particolarmente movimentata, Alessandra Celentano è tornata sui suoi passi e ha ammesso di aver sbagliato con il suo atteggiamento critico. Ad accendere gli animi è stata la sfida tra i ballerini Javier e Nicolai: quest’ultimo ha vinto il confronto, scatenando il disappunto dell’insegnate Celentano che ha attaccato duramente Luciano Cannito per l’ingiustizia del giudizio finale. Nella questione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha sgridato Alessandra Celentano invitandola ad abbassare i toni e ritrovare la lucidità di giudizio.

A pochi giorni di distanza dalla terza puntata del Serale, però, l’insegnate di danza classica è tornata sui suoi passi, scrivendo un lungo post di chiarimenti sui social network e scusandosi con i colleghi delle altre giurie: " Mi rendo conto, purtroppo, di aver avvallato inconsapevolmente la reazione di Javier, dandogli ragione in merito al giudizio della giuria esterna quando invece avrei dovuto farlo ragionare. Le diverse opinioni dovrebbero stimolare il confronto e mi dispiace se invece, colta dalla concitazione del momento, ho mancato di rispetto agli altri giurati. Siamo tre diverse giurie: tecnica, di professori ed esterna, e ciascuno di noi valuta i ragazzi secondo i propri criteri, diversi ma non per questo migliori l’uno dell’altro ".