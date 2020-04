Amici, Elena D'Amario e Alessio La Padula una coppia? L'indizio in un messaggio comune: "Meriti qualcuno"

Lo scorso venerdì 3 aprile è stata trasmessa la diretta finale di Amici di Maria De Filippi, il noto talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione consecutiva. Che ha decretato la vittoria della cantante Gaia Gozzi, il cui singolo dal titolo Chega potrebbe rivelarsi uno dei tormentoni dell'imminente stagione estiva. E, nelle ultime ore, due tra i protagonisti storici del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi sono tornati al centro del gossip. Questo per via di alcune indiscrezioni che li vedrebbero vivere una frequentazione intima. Si tratta degli attuali ballerini professionisti ed ex allievi di Amici nelle rispettive edizioni del talent 2016 e 2009, Alessio La Padula ed Elena D'Amario.

Nello specifico, il portale web Isa e Chia ha raccolto alcuni indizi che avvalorerebbero i gossip circolanti sul loro presunto flirt. Il primo è un anello rosso, che entrambi hanno indossato in più occasione e rappresenterebbe il loro presunto legame.

Il secondo e grande indizio è il messaggio che entrambi hanno condiviso tra le loro Instagram story, dalle seguenti parole romantiche: “Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare”.

Il terzo indizio è rappresentato dal terrazzo presso cui si è lasciata immortalare Elena, così come si evince dalle sue ultime Instagram story, che sembra essere lo stesso in cui è apparso immortalato sui social, in questi giorni, Alessio. E il dettaglio in questione per la nota fonte fa pensare che i due ballerini professionisti stiano trascorrendo insieme i giorni della quarantena, disposta come misura anti-Covid-19 in Italia.