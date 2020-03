Amici, Valentin sbotta: "Anche se vinco, vado via". E la De Filippi lo invita ad uscire dallo studio

Lo scorso venerdì 13 marzo, è stata trasmessa la nuova diretta serale di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione consecutiva. E l'appuntamento tv in questione ha riservato delle novità e molti colpi di scena ai telespettatori di Canale 5.

Nella terza puntata del rinnovato serale di Amici, in particolare, è risultato assente in studio il pubblico e non si sono registrati i duetti, tra i talenti concorrenti e gli ospiti del talent. Questo per le misure precauzionali adottate dalla produzione Mediaset, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza coronavirus che ha colpito il Belpaese. Per i protagonisti di Amici si è assicurata la debita distanza, di almeno 1 metro tra un soggetto e l'altro. E non è solo per il cambiamento repentino delle modalità di gioco in questione che il talent è tornato al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime ore.

Il nuovo appuntamento del serale di Amici 2020 ha decretato l'eliminazione a sorpresa del ballerino latinista Valentin Alexandru Dumitru.

Nel corso della gara di ieri sera, Valentin è finito in sfida schierato contro la cantante Gaia Gozzi ed è stato chiamato a fare una prova d'improvvisazione usando un drappo. Una scontro che ha messo a dura prova il ballerino. La sfida in questione ha decretato l'accesso alla quarta diretta serale di Gaia e Valentin è di conseguenza finito di nuovo in sfida, schierato contro il cantante Jacopo Ottonello.

E, incalzato dalla De Filippi sulle sue sensazioni provate per la sconfitta subita da Gaia, il ballerino romeno ha espresso tutto il suo disappunto circa la gara, criticando aspramente il meccanismo di gioco del talent: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e io non mi posso esprimere al mio massimo. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io esco. Anche perché non sento che possa esprimermi al 100%, quando sento queste cose che una giuria può sbagliare, e lo dico quando è chiaro che Javier abbia ballato meglio di Nicolai, a livello di tecnica e di espressività... E io ho ballato a freddo...”.

E gli attacchi lanciati dal ballerino hanno fatto infuriare la De Filippi, la quale è insorta invitandolo a lasciare il talent-show: “Se vuoi uscire, perché vuoi fare la sfida? Ora basta! Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Perché so benissimo che Jacopo ci tiene a rimanere. E a me va benissimo che rimanga Jacopo. Mi dispiace, penso che tu valga. Potevi vincerla. Ma davanti a uno che dice persino che se la vince comunque se ne va....Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Come ti stai comportando Valentin? Tu non sei rispettoso nei confronti della tua insegnante e lo sai”. E ha proseguito, menzionando la maestra di latino che ha seguito Valentin nel suo percorso ad Amici: “Parlo di Natalia Titova, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova, Valentin? Ognuno stia al suo posto. Per me puoi uscire Valentin. Jacopo ci tiene, è puntuale e non discute mai”.