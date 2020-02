Amici, Vanessa Incontrada tra i giudici fissi del serale senza squadre

Mancano pochi giorni, ormai, al via alla fase serale di Amici di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua 19esima edizione. E, negli ultimi giorni, sono emerse in rete delle anticipazioni tv, che vedono Al Bano Carrisi e Romina Power ingaggiati in qualità di giudici proprio per l'atteso serale di Amici 19. Stando a quanto anticipato da Il vicolo delle news, inoltre nella nuova fase del talent Mediaset in arrivo non si terrà la sfida tra le squadre Bianca e Blu. Questo, a differenza di quanto è avvenuto in passato e, cioè, fino al serale della diciottesima edizione di Amici. Che ha decretato la vittoria del tenore pop Alberto Urso. Secondo la nota fonte, le prime quattro dirette del serale di Amici 19 verranno trasmesse su Canale 5 di venerdì e non più di sabato. E, oltre all'ingaggio dei super-ospiti di Sanremo 2020, Al Bano Carrisi e Romina Power, in queste ore fa discutere in rete il rumor che vedrebbe anche un noto volto Rai in procinto di vestire i panni di giudice fisso al serale di Amici. Si tratta dell'indiscrezione lanciata dal sito Tvblog, che ha spifferato quanto segue: "Secondo quanto risulta a TvBlog, con Al Bano nel team del corpo giudicante di Amici 2020, ci sarà anche Vanessa Incontrada. Protagonista di Rai1, nel varietà con lo show che ha condotto da dicembre con Gigi D'Alessio (sarà coinvolto anche lui?) 20 anni che siamo italiani. E, più recentemente, nella fiction Come una madre. Un volto ormai fortemente Rai, dunque, anche quest'anno arricchirà il serale di Amici".

La voce in questione è diventata virale in poco tempo, sui social, e in merito non sono mancati i commenti del web. "Sarei felicissima se Vanessa Incontrada fosse uno dei giudici-si legge in uno degli ultimi tweet condivisi su Amici-. Lei è bravissima e sicuramente saprà incoraggiare i ragazzi nel modo giusto in puntata. Senza demolirli". "In merito al retroscena di @tvblogit, sulla presenza di Vanessa Incontrada ad #Amici19, un'ulteriore conferma viene dal Teatro di Montecatini -è un altro tweet emerso in rete-. Che ha comunicato che lo spettacolo teatrale con protagonista proprio Vanessa e previsto venerdì 21 febbraio, giorno di debutto del talent, è rinviato".

In merito al retroscena di @tvblogit sulla presenza di Vanessa Incontrada ad #Amici19 un'ulteriore conferma viene dal Teatro di Montecatini che ha comunicato che lo spettacolo teatrale con protagonista proprio Vanessa e previsto venerdì, giorno di debutto del talent, è rinviato — Leonardo Lelli (@lattuga99) February 22, 2020

I concorrenti che animerano il nuovo serale di Amici sono - stando alle anticipazioni tv- in tutto 10. Per la categoria canto, Francesco Bertoli, Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Nyv. E per il ballo ballo, invece, sono confermati i seguenti nomi: Javier Rojas, Nicolaii Gorodiskii, Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitri.