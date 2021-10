"Anche nel Ventennio cose buone", "Fanpage...": siparietto dalla Merlino

" Anche nel Ventennio qualcosa di buono è stato fatto ". L’affermazione, pronunciata in diretta su La7, è stata un fulmine a ciel sereno. Proprio il caso di dirlo, visto che ad articolarla è stato il meteorologo Paolo Sottocorona. Uno che di improvvise perturbazioni se ne intende. L’esperto, intervenendo nel suo consueto spazio all’interno del talk show L’Aria che tira, stamane ha spiazzato tutti e in particolare il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. " Non faccio il servilista e gli faccio vedere una foto per fargli un dispetto ", ha detto a un tratto l'ex ufficiale dell'Aeronautica Militare, mostrando sullo schermo alle sue spalle un’immagine dell’Amerigo Vespucci, il veliero scuola della Marina Militare di cui si celebra in questi giorni il 90esimo anniversario del varo.

E qui viene il bello. Tutto compiaciuto alla visione dell’imbarcazione, Sottocorona ha commentato con un sorrisetto: " Questa è la nave più bella del mondo, illuminata col tricolore davanti a Castellammare di Stabia, dove è stata costruita nel 1931. Quindi anche nel famoso Ventennio, secondo me, qualcosa di buono è stato fatto ". La considerazione dell’esperto ha stupito e divertito allo stesso tempo Mentana, che a quel punto ha replicato con ironia: " Sei entrato sulla stretta attualità, allora ".