Anche la zia di Pretelli contro Giulia Salemi. Tutta colpa di una bambola woodoo

Non c’è pace nella Casa più spiata d’Italia. Soprattutto per Giulia Salemi, la cui unica “colpa” sembra quella di aver fatto innamorare Pierpaolo Pretelli. Prima attaccata dalla mamma e il fratello del concorrente creando la reazione furibonda di Pierpaolo, ed ora ci pensa la zia di Pretelli a dire la sua con un post che ha davvero dell’incredibile.

Tutto nasce da una bambolina definita “woodoo” che Tommaso Zorzi ha ricevuto in regalo a Natale da sua sorella. Questa è passata per le mani di tutti i coinquilini della Casa fino ad arrivare in quelle di Giulia Salemi. Seconde le teorie della zia Giulia si sarebbe particolarmente affezionata a questa bambolina tanto da decidere di tenerla per sé in Casa.

E qui entra in gioco la zia di Petrelli che su Facebook ha condiviso un post. “ Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque ” mostrando la foto di Giulia che tiene in mano questa bambola definita appunto “woodoo”, che secondo la zia di Pretelli terrebbe in Casa in “assenza della mamma Fariba”. La mamma di Giulia infatti in passato ha scherzato spesso sulla magia e sui riti tanto che anche Tommaso Zorzi ha spesso commentato questa sua attitudine ridendoci sopra. Un attacco che non è però piaciuto ovviamente al web. “ Questo GFVip sta facendo impazzire tutti ” ha commentato qualcuno, ma la signora ha risposto seccamente “ Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri ”.