Ancora infortuni all'Isola dei famosi: tendine rotto per Alvin e rischio abbandono per un naufrago

Oltre a essere la più lunga di sempre, quella in corso dell'Isola dei famosi è l'edizione con più infortunati di sempre. Non c'è puntata in cui non venga riferito di qualche naufrago costretto a passare per l'infermeria e, come se non bastasse, a loro si sono aggiunti anche Alvin e il regista del programma. Tra i più sfortunati di quest'anno c'è sicuramente il modello Roger Balduino, costretto a chiedere ancora l'intervento dei medici a causa di profonde ferite che si è procurato nell'ultima settimana.

Fin dall'inizio della puntata, Ilasy Blasi ha spiegato che il ragazzo era sofferente a causa di alcuni infortuni subiti. Ci sono in particolare dei tagli che preoccupano la produzione dell'Isola, soprattutto quello sulla caviglia, che è apparsa molto gonfia durante la diretta. I continui infortuni hanno minato anche l'umore di Roger Balduino, apparso psicologicamente provato dall'esperienza isolana. Ma sono soprattutto le conseguenze fisiche a minare la presenza del modello all'Isola dei famosi, tanto che a fine puntata il ragazzo è stato costretto a ricorrere alle cure dell'infermeria per l'ennesima volta, mancando i saluti con la conduttrice. C'è anche la possibilità che Roger Balduino non possa proseguire nella sua avventura sull'Isola e i segnali che vanno in questa direzione sono numerosi. Ieri ci sarebbe dovuta essere la doppia eliminazione ma a fine puntata solo un naufrago ha lasciato Playa Sgamada. L'ipotesi è che la produzione stia valutando lo stato di salute di Roger Balduino ed è sempre più probabile che sia costretto ad abbandonare l'Isola dei famosi.

Durante la puntata va registrata anche la caduta di Carmen di Pietro all'interno della palapa. La naufraga, per l'entusiasmo di aver vinto un pezzo di cioccolato, si è lanciata letteralmente al collo di Edoardo Tavassi che, però, non è riuscita a tenerla. La caduta della showgirl è stata rovinosa ma, fortunatamente, per lei non ci sono state conseguenze. Chi si è infortunato in maniera grave è stato Alvin che, in circostanze non ben chiarite si è rotto il tendine di un dito della mano, tanto che si è presentato in diretta con una vistosa fasciatura. È probabile che l'inviato aspetterà fino al suo ritorno in Italia per procedere con l'operazione, ora che mancano circa 4 settimane alla fine dell'esperienza in Honduras. Non certo un'Isola fortunata, se si considera anche la caduta di Ilary Blasi in studio poche settimane fa, che per fortuna non ha avuto conseguenze sulla conduttrice.