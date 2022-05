﻿Ilary Blasi scivola e cade dalla sedia: l'incidente in diretta all'Isola dei Famosi

Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo durante le dirette televisive. Ne sa qualcosa Ilary Blasi, che durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi è stata vittima di un incidente, fortunatamente senza conseguenze. Era già passata l'una del mattino e il programma era quasi arrivato alle battute finali dopo oltre 4 ore di diretta e Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua fatica nel portare a termine un live, arrivando spesso a togliersi le scarpe o a sedersi per terra, piuttosto che continuare a rimanere in piedi. Fa parte del suo stile di conduzione un po' ruspante che tanto piace al pubblico proprio perché trasmette un'idea di spontaneità.

Tuttavia, l'ultima diretta andata in onda lunedì ha regalato una parentesi divertente in un momento della trasmissione totalmente imprevisto. Quello delle nomination, infatti, è un rituale "sacro" per ogni reality show, è il cuore del format che muove l'intero meccanismo e, alla fine, determina chi vincerà il programma. In questi frangenti le gag sono quasi inesistenti ma nessuno può prevedere quando una gaffe potrebbe andare sparigliare le carte e alleggerire la dinamica. È quel che accaduto alla conduttrice dell'Isola dei famosi che, mentre dialogava con uno dei concorrenti impegnato a fare la sua nomination, è inspiegabilmente caduta dallo sgabello, provvidenzialmente portato da uno degli assistenti di studio poco prima.