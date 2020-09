Quel "segno" su Belen che rivela l'ultimo segreto di Belen Rodriguez

Se serviva ancora un'ufficialità alla relazione tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbanese, il gesto della showgirl argentina sembra togliere qualunque dubbio sul rapporto che li lega. Tornati a Milano, dove entrambi vivono, dopo le vacanze a Ibiza, si sono fatti tatuare una parola per loro fortemente significativa in due punti diversi del corpo, un modo per rendere indelebile il rapporto che li ha uniti in così poco tempo. Antonio e Belen non si nascondono, vivono la loro relazione alla luce del sole e frequentano i locali più alla moda di Milano, quelli di sempre dove, per una come lei, passare inosservata è difficile.

Antonio Spinalbanese è arrivato a Ibiza ai primi di agosto, appena qualche settimana dopo la chiusura della relazione dell'argentina con Gianmaria Antinolfi. Con l'imprenditore napoletano, Belen si era fatta fotografare a Capri e nell'isola spagnola, anche durante scambi di effusioni. Sembrava fosse nata una nuova coppia ma, così com'è arrivato, Gianmaria ha fatto perdere le sue tracce. L'hairstylist, che lavora in uno dei saloni più rinomati di Milano e che tra le sue clienti ha tantissime donne famose, sembra aver fatto breccia nel cuore dell'argentina, dopo i tormenti amorosi degli ultimi mesi. I fotografi del settimanale Chi li hanno beccati in un noto bar del centro di Milano poco distante dall'abitazione di Belen, mentre prendevano un aperitivo con gli amici con i quali ierano anche in vacanza, tra i quali Mattia Ferrari. Il caso, o forse semplicemente la fama del locale e la sua posizione, ha voluto che nello stesso bar arrivasse anche Antinolfi. Nessuna interazione tra loro, se non uno sguardo truce da parte dell'imprenditore verso Belen, che ha appena ricambiato l'occhiata prima di voltare le spalle e uscire.

Subito dopo la serata, molto tranquilla vista anche la presenza del piccolo Santiago, il gruppo si è ritirato. Belen Rodriguez ha fatto ritorno a casa a piedi in compagnia dell'amico Mattia Ferrari, che ha teneramente preso per mano il figlio della showgirl. Antonio Spinalbanese, invece, per cercare di depistare i paparazzi, è salito a bordo di un'auto con un amico e, coprendosi con una giacca per non farsi riconoscere, ha varcato il cancello delin cui abita la l'argentina per volatilizzarsi nei garage sotterranei del complesso. Tutto inutile, perché i fotografi non si sono fatti ingannare. Il legame tra loro dev'essere davvero forte, tanto che ieri sia Belen che Antonio si sono fatti lo stesso tatuaggio. Con loro anche Mattia e un'altra amica, ma il rapporto che li lega a Belen è di più lunga durata rispetto a quello con Spinalbanese, che è antrato nella vita dell'argentina da poco più di un mese.

"Chupito" è la parola che il gruppo si è fatto tatuare sul corpo, ognuno in una posizione diversa. Belen ha scelto l'anulare della mano sinistra, il dito dove fino a poco tempo fa c'era la fede nuziale di De Martino. Antonio, invece, ha scelto di tatuarsela sul braccio destro. Sarà davvero vero amore tra loro oppure si tratta del colpo di coda di un flirt estivo? Il tatuaggio sembra indicare prevalentemente la prima ipotesi.