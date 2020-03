Andrea Damante e Claudia Coppola si sono lasciati?

“ Vediamo quanto durerà ”, aveva detto Giulia De Lellis in merito alla nuova relazione di Andrea Damante con Claudia Coppola e, a quanto pare, la influencer ci aveva visto bene: pare, infatti, che la liaison sia già giunta al capolinea.

Dopo una serie di indiscrezioni e foto su presunti nuovi amori di Damante, il dj veronese era uscito allo scoperto con Claudia. Volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, sembrava fosse riuscita a prendere il posto di Giulia De Lellis e mettere fine alle “scorribande amorose” del bell’Andrea. Dopo aver tenuto nascosta per qualche settimana la storia, i due sono usciti allo scoperto iniziando a pubblicare sui social le prime foto insieme.

L’idillio, però, sembra essere già svanito: dal 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, Damante e la Coppola non si sono più fatti vedere insieme. Cosa sarà successo all’indomani della festa degli innamorati? Ad insospettire maggiormente la rete sono state alcune esternazioni di Ignazio Moser, grande amico dell’ex tronista, che lo invitava a partecipare il prossimo anno ad “Ex on the beach”. Una frase, questa, che non era sfuggita ai fan di Andrea e di Claudia e che ha fatto comprendere che, forse, questa storia è già un capitolo chiuso per entrambi.

Nonostante in rete si rincorrano continuamente rumors riguardanti la fine dell’amore tra il dj e la modella, i due hanno scelto di non commentare in alcun modo le indiscrezioni sulla loro vita privata. Sul profilo della Coppola l’ultimo scatto con il fidanzato (o ex) risale al 5 febbraio scorso, mentre sulla bacheca di Damante la sola foto con Claudia è dello scorso 13 gennaio.

L’amore ai tempi dei social, infatti, passa anche attraverso foto e storie insieme e, ogni volta che una coppia riduce o azzera le pubblicazioni, il popolo della rete non esita a pensare ad una crisi. Così come la De Lellis e Iannone, quindi, anche Andrea e Claudia sembra stiano vivendo un periodo sentimentale negativo. A meno che la storia, che qualcuno ha sempre considerato una messinscena, non sia già finita da tempo e i diretti interessati abbiano deciso di mantenere il riserbo a riguardo.