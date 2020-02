Andrea Damante e Claudia Coppola si sono già lasciati?

Il web inizia a pensare che la storia tra Andrea Damante e Claudia Coppola sia già finita: a far mormorare la rete è stato Ignazio Moser che ha lanciato una frecciatina all’amico e alla sua fidanzata con una Instagram story.

La relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella è iniziata da qualche settimana e, stando alle ultime storie social, i due hanno trascorso il San Valentino insieme. Dopo diversi gossip su presunti flirt, infatti, Damante ha deciso di uscire allo scoperto con la Coppola mostrando, per la prima volta dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, una ragazza al suo fianco.

Nonostante molti abbiano ritenuto che questo flirt sia stato montato ad arte e non sia reale, Andrea e Claudia hanno preferito non replicare alle accuse, continuando a vivere il loro amore a metà tra vita reale e social. Nelle ultime ore, però, pare che qualcosa sia cambiato tra i due: da qualche giorno non si fanno vedere insieme e ad alimentare il gossip sulla presunta rottura ci ha pensato Ignazio Moser.

Grande amico di Damante, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha ripreso Andrea mentre, a casa sua, guardava il programma in onda su MTV e condotto proprio dalla coppia, Ex on the Beach. “ L’anno prossimo ci vedremo Andrea lì ”, ha scherzato Ignazio scatenando una serie di reazioni da parte dei fan del dj veronese. Perché, infatti, Damante dovrebbe prendere parte al reality show che manda su una spiaggia ragazzi e ragazze single costringendoli, poi, a ritrovarsi faccia a faccia con i loro ex? Forse Andrea è di nuovo single?

I rumors stanno tenendo banco in rete, mentre Andrea Damante e Claudia Coppola hanno preferito non esprimersi a riguardo. Lui, infatti, alla battuta di Moser si è limitato a ridere di gusto, quasi a conferma della sua volontà di partecipare al programma, mentre lei si è mostrata in una Instagram story in cui non fa alcun tipo di riferimento alla sua relazione con il dj e alla presunta fine precoce della loro storia d’amore.