Andrea Damante si prende un due di picche da Bella Hadid

La Settimana della moda milanese è stata ricca di incontri per Andrea Damante che, dopo aver incrociato la sua ex fidanzata Giulia De Lellis, ha avuto modo di avvicinarsi anche alla super top model Bella Hadid.

Sorella dell’altrettanto nota Gigi, Bella Hadid ha partecipato alla sfilata di Versace e, proprio in occasione del défilé, Damante ha avuto di incontrare la modella. A caccia di un selfie con una delle donne più belle degli ultimi tempi, Andrea si sarebbe avvicinato sperando di ottenere una foto insieme alla ragazza ma, secondo quanto riportato dal sito Wolfebreak, il dj veronese si sarebbe preso un clamoroso due di picche.

“ Andrea Damante si trova in prossimità del Back Stage ed è lì che nota la modella americana Bella Hadid sorella di Gigi Hadid – si legge sul portale – [...] A quel punto l’occasione è ghiotta per il nostro Andrea Damante che si avvicina chiedendo a Bella Hadid di potere fare una foto insieme. La modella dal canto suo, forse vedendolo vestito in quel modo, rifiuta seccamente con un no. E il due di picche internazionale è servito sotto gli occhi di tutti e dei fotografi… ”. Damante, quindi, pare se ne sia tornato al suo posto con la coda tra le gambe e senza il selfie che gli sarebbe sicuramente valso milioni di like sul suo profilo Instagram.

Intanto, sul suo conto, continuano a circolare rumors riguardanti la fine della relazione – o la presunta crisi – con la fidanzata Claudia Coppola. Dopo la cena di San Valentino, infatti, i due non si sono più fatti vedere insieme e durante le ospitate alla Fashion Week di Milano Andrea è stato avvistato sempre e solo in compagnia di amici, e mai insieme alla fidanzata.

L’assenza di Claudia, inoltre, ha permesso ad Andrea di poter scambiare quattro chiacchiere con la ex Giulia De Lellis, anche lei presente alla maggior parte delle sfilate in programma. Dopo essere stati fotografati uno accanto all’alta, Damante e la influencer hanno continuato a far mormorare la rete per alcune Instagram story che lui ha pubblicato in cui, oltre alle modelle che presentavano le nuove collezioni, inquadrava anche Giulia.

In tanti, dunque, hanno pensato che quei video fossero stati girati appositamente in quel modo, per continuare a creare clamore intorno ad una storia che, almeno per la De Lellis, sembra essere completamente archiviata. Se Damante, infatti, pare essere in crisi con la Coppola, Giulia ha trovato l’amore accanto ad Andrea Iannone.