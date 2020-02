Giulia De Lellis ritrova Andrea Damante alla Fashion Week milanese

La Settimana della moda di Milano è ricca di sfilate ed eventi ai quali molti influencer e personaggi noti della rete partecipano: immancabile, quindi, la presenza di Giulia De Lellis che, proprio nelle ultime ore, è stata avvistata con Andrea Damante.

La influencer, nella top ten delle più gettonate degli ultimi tempi, sta trascorrendo intense giornate nel capoluogo lombardo e, secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui suoi profili social, avrebbe rivisto ad una serata proprio il suo ex fidanzato. La foto della De Lellis e Damante ha fatto il giro della rete ma, se il viso di lei è facilmente riconoscibile, quello di lui, mostrato di profilo, ha destato qualche perplessità negli utenti del web.

Se qualcuno, infatti, ha sottolineato che non c’è nulla di male nell’incontro e nello scambio di chiacchiere tra due ex, qualcun altro ha fatto sapere che, molto probabilmente, quello nella foto non è Andrea Damante. Se i due si siano incontrati o meno, quindi, resta una ipotesi ma, com’è noto, i rapporti tra loro non sono del tutto inesistenti: è stata Giulia, infatti, a far sapere di avere ancora qualche contatto con l’ex fidanzato che, come raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha sentito l’ultima volta in occasione delle feste di Natale.

Ad oggi, nonostante i buoni rapporti tra loro, la De Lellis continua la sua vita sentimentale accanto al fidanzato Andrea Iannone anche se, nelle ultime settimane, si era vociferato di una crisi tra i due. I rumors sono nati in seguito alla mancanza di foto social della coppia che, come spiegato dal settimanale Chi, sarebbe dovuta ad una precisa richiesta dello sportivo alla compagna. Andrea, infatti, pare abbia invitato Giulia a non pubblicare loro foto insieme fino a quando le accuse di doping non saranno del tutto rigettate e lui verrà considerato innocente.

Damante, invece, è finito nel mirino del gossip per una presunta crisi con la nuova fidanzata, Claudia Coppola. Dopo alcune dichiarazioni di Ignazio Moser, infatti, si dice che Andrea abbia già mollato la modella e sia tornato – ancora una volta – single. Al momento, però, non ci sono conferme o smentite a riguardo e, proprio durante l’avvistamento del dj veronese e della De Lellis alla Fashion Week milanese, pare che la Coppola non fosse accanto al suo compagno.