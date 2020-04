Andrea Delogu furiosa: "Mio marito riceve messaggi da donne, vi è sfuggito che è sposato?"

La conduttrice Andrea Delogu non ha mai nascosto la profonda gelosia che nutre per il marito Francesco Montanari e, già in diverse occasioni, ne aveva parlato ammettendo di non accettare di buon grado le scene in cui il compagno bacia le colleghe.

Nelle ultime ore, però, la Delogue ha fatto una scoperta che l’ha davvero fatta infuriare tanto da affidare ai social il suo lungo sfogo. Tutto è accaduto quando ha deciso di aiutare il marito a cercare un messaggio sulla chat di Instagram e, proprio in quel momento, ha dovuto fare i conti con una serie di proposte da donne sconosciute a Montanari.

“ Mi è scesa. Allora, ho fatto la ca..ata di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui – ha sbottato lei - . Molto molto interessate. Molto da invitarlo fuori una volta finita la quarantena, molto da mandare foto di loro belliffime, molto da lasciare numeri di telefono ”.

Pur comprendendo il particolare momento storico in cui viviamo, però, Andrea Delogue non ha davvero gradito tali atteggiamenti. “ È un momento strano, dove tutti siamo sotto pressione e i sentimenti si fanno sentire di più, vi capisco, davvero – ha continuato - . Ma forse è sfuggito che è sposato porcapu...naeva. Sposato! ”.

“ Aspettate un minimo di cedimento della coppia. Che ne so, una crisi, una separazione momentanea, un divorzio, un’unghia incarnita. Qualcosa. Insomma – ha aggiunto ancora lei rivolgendosi a tutte coloro che hanno inondato il marito di messaggi, incuranti del fatto che sia felicemente coniugato - . In natura gli avvoltoi aspettano che la preda sia ferita perlomeno, non volteggiano sul corpo in perfetta salute! Ora non voglio mai più sapere nulla e mi tengo alla larga dai suoi profili se no poi mi tocca scrivere trattati di guerra che Menelao ‘levete’ ma ‘malimort...’ ”.