Andrea Denver si chiude a riccio, dopo aver salutato Adriana Volpe: "Ti voglio bene"

Mercoledì 18 marzo era stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip 4, che aveva decretato una doppia eliminazione. Parliamo dell'uscita dal gioco -decisa dal pubblico al televoto- di Valeria Marini, nominata in una sfida-lampo aperta in diretta, e Fabio Testi, nominato nella sedicesima diretta contro Antonella Elia e Adriana Volpe. Quest'ultima è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver comunicato ai coinquilini la scelta di lasciare il gioco della Casa più spiata d'Italia. In giardino ha confidato, in lacrime, ai suoi compagni di sentirsi impossibilitata a rimanere in gioco, sentendo il peso di alcuni problemi familiari. E l'annuncio lanciato dalla Volpe nella Casa ha commosso non solo i telespettatori, ma anche il resto del gruppo di gieffini. In particolare Andrea Denver.

Il quale ha salutato per l'ultima volta, nella Casa, la Volpe con un lungo abbraccio per poi rivolgerle un sentito "ti voglio bene". I due gieffini erano riusciti ad instaurare tra loro un ottimo legame d'amicizia, basato fondamentalmente sulla fiducia e la stima reciproche. E, in queste ore, il modello veronese appare segnato nel profondo dall'addio dell'ormai ex coinquilina al Gf vip.

“Ti voglio bene” detto per la prima volta e loro due in lacrime

Distrutta, completamente distrutta#GFVIP#Volver



pic.twitter.com/4rXdrZ9hD6 — (@Iperborea_) March 19, 2020

Dopo l'uscita di scena dell'ex conduttrice de I fatti vostri -registratasi giovedì 19 marzo- Denver si è, infatti, chiuso a riccio, rifiutandosi di parlare con il resto del gruppo.

In occasione dell'addio ai suoi compagni d'avventura, Adriana Volpe ha speso -visibilmente provata in giardino- le seguenti parole: "Volevo ringraziare ognuno di voi, perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua. E per credere al messaggio 'Andrà tutto bene'. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire, per il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti".

Alfonso Signorini motiva l'uscita di Adriana Volpe dal Gf vip