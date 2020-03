Andrea Iannone ha tradito la De Lellis? Lei smentisce: "È tutto ok"

Le indiscrezioni su una presunta crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis continuano e si moltiplicano e, nelle ultime ore, si è aggiunta un nuovo rumors sulla coppia: lei sarebbe stata tradita.

Solo qualche giorno fa, il settimanale Spy annunciava il momento no di una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi: l’assenza di foto insieme sui social ha fatto molto discutere e, secondo il settimanale Chi, sarebbe dovuta ad una precisa richiesta dello sportivo, ancora coinvolto in un processo per doping. La sua situazione legale, dunque, pare abbia costretto Iannone a chiedere alla fidanzata di smetterla di pubblicare sue foto su Instagram, almeno fino a quando tutto non si sarà risolto.

Intanto, dopo aver partecipato alla Fashion Week di Milano senza il compagno, Giulia ha scelto di tornare a Roma dalla famiglia lasciando, ancora una volta, Andrea da solo. Lui, però, è volato nella Capitale e, secondo i ben informati, questo viaggio sarebbe dovuto ad un tentativo di riappacificazione. Ma, proprio mentre si è iniziato a pensare che la presunta crisi di coppia fosse stata risolta, ecco che Alessandra Menzani, sulla pagina Facebook Tremenza, lancia una vera e propria bomba che potrebbe disintegrare l’amore tra la De Lellis e il motociclista.

Andrea Iannone sarebbe stato avvistato in un locale milanese insieme a Mariana Yushchak. Sarebbe questo, dunque, secondo qualcuno, il motivo dell’allontanamento della influencer dal suo amore. Giulia De Lellis, però, subissata di messaggi da parte di chi le ha iniziato a chiedere insistentemente se le voci iniziate a circolare in rete fossero vere, è stata costretta a fare una sorta di smentita social per rassicurare tutti i fan della coppia.