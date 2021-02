Primo bacio tra Zenga e Rosalinda, lei scoppia in lacrime: ecco perché

Anche se timido ed appena accennato è comunque finalmente arrivato. Parliamo del bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che tutti aspettavano all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due ormai da un po' provavano ad "avvicinarsi". Le cose però non sono andate nel più classico del modi e non è così scontato che le effusioni sotto le coperte portino alla formazione di una nuova coppia, anzi. I due infatti arrivano da momenti personali molto delicati che potrebbero mettere in discussione quel bacio.

Rosalinda ha un fidanzato, Giuliano, che l’aspetta fuori. Qualche settimana fa, durante una visita a sorpresa, le ha rinnovato il suo amore lasciandole la chiave della sua casa. Un gesto simbolico come promessa di una convivenza che ha però mandato in crisi Rosalinda non più certa di questo amore. Andrea è invece al centro del gossip per una situazione familiare molto dolorosa dovuta al cattivo rapporto con il padre Walter a suo dire poco presente nella sua vita. E poi c'è la sorella di Andrea Zelletta, Alessia, che tramite e social aveva dichiarato il suo interesse per il figlio dell'ex calciatore.

Però, complice forse San Valentino, tra i due è scattato qualcosa. Rosalinda si è isolata dal gruppo rimanendo in camera da letto per riflettere ed è stata raggiunta da Andrea. I due hanno iniziato a scambiarsi abbracci che sono diventati poi carezze e baci sulla guancia. Un momento molto tenero che ha portato alla fine ad un primo, delicato, bacio sulle labbra. L’idillio tra i due è però stato interrotto dall’arrivo di Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli che sono entrati nella stanza facendoli, con la loro presenza, allontanare. Tornata in salone Rosalinda ha però avuto un ripensamento vista la situazione sentimentale ancora non risolta con il fidanzato Giuliano e davanti a Stefania Orlando è scoppiata a piangere.

“Non so come gestire questa cosa - ha confessato alla Orlando - ma so che è giusta”. Stefania l’ha rincuorata: “La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po' si sano egoismo ci vuole”. Tutto quindi fa presagire che questo “primo tentativo” di approccio da parte di Andrea Zenga sia destinato a ripetersi, a meno che il fidanzato di Rosalinda non irrompa nuovamente nella Casa per dire la sua. Divisi anche i social tra chi non vedeva l’ora che questa coppia si formasse e chi invece la vede come un tentativo per attirare l’attenzione vista l’imminente finale: “Fino a due giorni fa non si parlavano e adesso che è in nomination per la finale si è innamorata” scrive un follower. In ogni caso per tutta la giornata di ieri l’hashtag #rosalinda è risultato primo nei trend topic di Twitter segno evidente che a prescindere che la coppia sia vera o falsa, innamorarsi all’interno del Grande Fratello porta fortuna.