"Più sento parlare i No-Vax...": l'attacco durissimo della Marini

Dai suoi social, Valeria Marini nelle ultime settimane sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione per convincere i suoi seguaci a vaccinarsi. La showgirl sarda ha più volte ripetuto l'appello nella speranza di convincere anche i più reticenti a sottoporsi alla somministrazione. Un impegno che Valeria Marini sembra aver assunto con grande serietà e con senso civico per provare a uscire quanto più velocemente possibile dalla crisi generata dalla pandemia.

Il suo sforzo va però a scontrarsi con chi, invece, non vuole proprio considerare l'idea di vaccinarsi. I no vax convinti sono numerosi, anche se in percentuale minore rispetto a quanti se ne percepiscono. Sono tante ogni settimana le manifestazioni di protesta da parte di chi si ribella alla somministrazione e da parte di chi non accetta l'idea del Green pass per utilizzare la maggior parte dei servizi, come ristoranti e cinema. Ed è proprio con loro che Valeria Marini se l'è presa nel corso di un'intervista rilasciata all'Adnkronos salute. Pur di non dover avere più niente a che fare con i no vax convinti, la showgirl si dice pronta a lasciare il pianeta Terra.

" Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte ", ha detto Valeria Marini. Una battuta, nemmeno poi troppo scherzosa, da parte della showgirl ormai stanca di ricevere quotidianamente messaggi da parte di chi la insulta per il suo impegno in favore della campagna vaccinale. L'occasione per la boutade di Valeria Marini è l'annuncio pubblicato dalla Nasa, che è alla ricerca di 4 volontari per un progetto di simulazione della vita sul pianeta rosso. I prescelti trascorreranno un anno a Houston in un ambiente che simula esattamente le stesse condizioni che si trovano su Marte. Si tratta di un progetto pilota che serve alla Nasa per valutare in che modo l'uomo potrebbe vivere e adattarsi in un pianeta diverso rispetto alla Terra.