Anna Modler è la nuova fiamma dell'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez?

Alexis Sanchez era arrivato a Milano, sponda nerazzurra, con tantissime aspettative che si sono infrante ben presto. L'attaccante dell'Inter ha fatto fatica ad ingranare nelle prime battute iniziale della stagione e ha dovuto accontentarsi della panchina visto che la coppia Lautaro Martinez-Lukaku stava facendo faville. La stagione del Nino Maravilla naufraga nel mese di ottobre quando con la nazionale cilena si fa male alla caviglia per via di un rude intervento di Juan Cuadrado nella sfida contro la Colombia che lo mette di fatto fuorigioco fino a fine anno.

Sanchez torna a disposizione di Antonio Conte a metà gennaio ma la pandemia da coronavirus ferma lo sport e anche il mondo del calcio: così facendo il suo riscatto dal Manchester United è ora in pericolo. L'ex Barcellona, Arsenal ed Udinese, infatti, è all'Inter in prestito con diritto di riscatto per una cifra che oscilla tra i 10-12 milioni di euro ma il suo lauto ingaggio, pagato per oltre la metà dallo United, non sarebbe un affare per il club nerazzurro che tra costo del cartellino e ingaggio da definire con il cileno andrebbe ad investire una cifra molto alta per un calciatore che compirà 32 anni a dicembre e che negli ultimi anni ha dimostrato di essere in fase calante.

Se il calcio dovesse riprendere Sanchez avrebbe la possibilità di poter convincere l'Inter ad esercitare il riscatto con ma solo con prestazioni super tra campionato, dove mancano 12-13 partite, Europa League e Coppa Italia. Al momento Alexis si sta allenando in isolamento in attesa di poterlo fare ad Appiano Gentile con i suoi compagni ma non è in realtà da solo dato che pare abbia una nuova fiamma che starebbe trascorrendo con lui la quarantena: si tratta della sexy modella sudafricana Anna Modler che vanta oltre 66.000 follower su Instagram.

La storia tra i due è al momento segreta ma un indizio social ha fatto incuriosire i loro follower dato che i cani postati dalla ragazza e dall'attaccante dell'Inter sembrano essere i medesimi. Se son rose fioriranno ma tutto porta a far pensare che i due si staino frequentando da qualche settimana. Nel frattempo i tanti seguaci di Anna si stanno stropicciando gli occhi nel commentare le sue tante foto che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato che pare abbia stregato l'ex attaccante di Barcellona e Udinese.



