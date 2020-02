Anna Stachurska è il segreto di Robert Lewandowski

Robert Lewandowski è uno degli attaccanti più forti al mondo e negli ultimi dieci anni tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco ha segnato la bellezza di 332 gol in 461 presenze: 103 in 187 partite con i gialloneri, 229 in 274 con la maglia dei campioni di Germania in carica che questa sera giocheranno l'andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea di Frank Lampard. Lewandowski si sta giocando la scarpa d'oro con Ciro Immobile con il polacco che ha segnato 38 reti in 32 partite stagionali e non si vuole di certo fermare.

Il 31enne di Varsavia inoltre ha segnato 61 gol in 113 presenze con la nazionale polacca e se se i contano anche le 78 reti realizzate in due club polacchi: Znicz Pruszków e Lec Poznan le reti del bomber del Bayern Monaco diventano 471 considerando club e nazionale, un'enormità se si pensa che Lewandowski avrà ancora qualche anno di carriera davanti e con questi numeri si candida per entrare di diritto nel ristretto club dei migliori bomber in assoluto della storia del calcio.

Il grande segreto di Robert si chiama Anna Stachurska con cui è spostato dal 2013 ai tempi del Dortmund. Lady Lewandowski è un'atleta, esperta di arti marziali che ha rappresentato la sua nazione, la Polonia, ai campionati del mondo di karate. La moglie del giocatore del Bayern è anche specialista in nutrizione, vanta una laurea in educazione fisica e si è fatta strada nel mondo dello sport con una forte determinazione. La donna vanta su Instagram oltre 2,6 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in svariati momenti della sua vita quotidiana.

Anna è una classe 88 come il marito e dalla loro relazione, nel 2017, è nata anche una figlia Klara che i due hanno scelto di far crescere in un luogo molto tranquillo come Stanclewo, paesino polacco con solo 400 abitanti: un luogo intimo e molto protetto da una natura incontaminata. Anna Lewandowska ha anche aperto un blog, Healthy Plan, dove condivide preziosi consigli per tutte le donne che vogliono raggiungere il top della forma grazie ai suoi consigli e nel rispetto del proprio corpo. Secondo quanto riporta donnaglamour.it, Anna aveva anche fatto molto discutere un episodio curioso legato alla sua sfrenata voglia di dolci: nel villaggio in cui vive infatti non esiste una pasticceria e per questo aveva noleggiato un elicottero per raggiungere il borgo a 30 chilometri di distanza e comprare dei croissant al costo di 5.000 euro.



