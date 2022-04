Annaud esalta l'eroismo dei pompieri francesi

Parigi, 15 aprile 2019. Un uomo sta percorrendo le strade della capitale per recarsi al lavoro. E' il suo primo giorno come addetto alla sicurezza della cattedrale di Notre-Dame. Sembra una giornata come tante, tra salmi cantati, messe, visite guidate. Suona un allarme. Vanno a controllare, ma tutto appare a posto. Non è così. Un principio di incendio si estende, si allarga, iniziando a bruciare Notre-Dame dall'alto. La teoria del film è quella della Procura. Un mozzicone di sigaretta forse spento male che ha attecchito su arbusti secchi trasportati dagli uccelli, così come cavi elettrici scoperti e una impalcatura in legno montata da operai. Tutto può aver contribuito a scatenare un incendio che ha rischiato di radere al suolo la cattedrale di Notre-Dame con i suoi tesori, d'arte e religiosi, inestimabili.

Annaud ricostruisce quella giornata come fosse un documentario. Usando sì attori, ma anche filmati di repertorio, riprese private condivise sui social, immagini riprese dai droni della polizia. Sappiamo come andò a finire, ma questo non impedisce, al film, di mantenere un tono drammatico, quasi da thriller, che ti tiene inchiodato alla poltrona. Si seguono in silenzio gli incredibili ritardi nei soccorsi, dovuti più a fatalità che ad incapacità manageriale.

Il traffico che blocca l'arrivo dei pompieri, le vie troppo strette che costringono i soccorritori a cercare vie alternative, le decisioni concitate e condizionate da un incendio che sembra vincere. Il tutto raccontato con un ritmo incalzante, che ti assorbe, magnificando l'eroismo dei vigili del fuoco della polizia. Senza il loro coraggio, quasi sicuramente, la cattedrale sarebbe arsa completamente.

In pratica, un documento importante per capire come, pur al giorno d'oggi e con tutte le tecnologie a disposizione, si debba ancora aggrapparsi al coraggio di chi indossa una divisa. Un film sul senso del valore al quale si può perdonare la scelta di usare, a volta, l'orribile split screen.