"Gli anni più belli": grazie a Gabriele Muccino si ritorna a piangere di gioia

Molto meglio di una seduta dall’analista, di una cena con gli amici delle medie, e delle domeniche passate a riguardare l’album delle foto. “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, in uscita il 13 febbraio, 01distribution è un film sulla vita di quattro amici, che racconta le vite di tutti. Impossibile vederlo e non fare tre cose: commuoversi, ricordare e uscire dal cinema sentendosi in pace con il mondo.

Forse uno dei film più belli del regista de “L'ultimo Bacio ” che, dentro a questa pellicola, ha messo tutto il suo percorso cinematografico e la sua vita, arrivando ad una catarsi creativa difficilmente possibile di replica. Ogni personaggio è una primavera di emozioni, fatta di temporali improvvisi, di grandinate e di sole che esce prepotente dalle nuvole e asciuga le inevitabili lacrime della vita.

Quattro amici per la pelle, Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria), in una Roma dei primissimi anni ottanta, legati e complici in una vita a volte dura, che non intacca però la felicità della loro giovinezza, degli anni più belli appunto, che li vedono crescere tra corse in auto in mezzo ad una campagna romana da dipinto, e i primi amori fatti di fremiti leggeri come le ali del cardellino che per tutta la prima parte del film è l’amico inseparabile del giovane Paolo, interpretato da adolescente dal bravissimo Andrea Pittorino. E ancora lunghi baci senza fiato che fanno battere forte il cuore, incorniciati dalle canzoni di Claudio Baglioni che firma anche l'inedito che da il titolo alla pellicola.

Intorno a loro il mondo, fatto anche di padri duri e di madri malate, che rompono l’incanto e creano il viatico per l’inizio della vita e della crescita. E così come le ali del cardellino si spezzano, lo fanno anche le loro vite che prendono tante strade come fossero cerchi nell’acqua che arrivano a toccare diverse rive. Quella del successo di Giulio, della lontananza di Gemma, dell’amore per la conoscenza di Paolo, e quello dei i sogni di Riccardo. E tra tutti brilla Gemma, l’amore puro di Paolo, a tratti calpestato e sporcato dalla vita di lei fatta di amori sbagliati, di profonde ferite che arrivano dall’anima, di addii e ritorni sempre legati dal filo invisibile del ricordo, di quello che si era e che nonostante tutto, non si può cambiare.

Un film corale sull’amore in tutte le sue più profonde sfumature dell’anima, che va dall’amicizia ai cerchi non chiusi della vita, che gioca con i destini dei protagonisti divertendosi a mescolarli senza fiaccare il desiderio di quei anni, “i più belli”, che come brace covano sotto le ceneri dei matrimoni che finiscono, (un cenno di merito a questo proposito ad una bravissima Emma Marrone, per la prima nei panni d'attrice) del successo che lascia vuoti profondi e dell’unica vera cosa che darà un senso e un seguito a tutto: i figli. Visti come appendici a volte dolorose, come riscatti, come amore puro a cui dare il compito di capire chi si era e cosa si può diventare sempre sotto un cielo in cui immutabile e perenne alla fine esce sempre il sole.