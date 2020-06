Annunciati i giurati di X Factor. Ci saranno Emma e Hell Raton

La sorpresa è Hell Raton, rapper, producer, talent scout, fondatore insieme a Salmo della crew e casa discografica Machete. Un profilo diverso, nuovo rispetto alla tradizione del programma, non un frontman ma un punto di riferimento della scena rap. Raton, all'anagrafe Manuel Zappadu, di Olbia, classe 1990, sangue sardo-ecuadoriano, sarà uno dei 4 giudici del prossimo X Factor, che andrà in onda a settembre su Sky. Gli altri tre sono Emma Marrone, Manuel Agnelli e Mika. L'annuncio è stato dato ieri sera, ospiti in studio (e Mika in collegamento) da Cattelan, in un gioco di sinergie, visto che il presentatore sarà alla guida anche della prossima edizione.

Per Manuel e Mika, entrambi giudici per 3 anni e per la prima volta insieme allo stesso tavolo, si tratta di ritorni annunciati: il talent ha bisogno di artisti esperti di tv sia perché l'ultima edizione non è stata esaltante sia perché se ne affronta una complicata dopo gli stop da pandemia. Emma è un ingresso importante, un'artista nata nel talent concorrente Amici e poi diventata una star con milioni di follower: «Ho sempre amato le sfide - spiega - perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me... Stiamo vivendo un periodo strano e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà diversa. Mi auguro che la musica e l'intrattenimento siano di aiuto per lanciare un messaggio positivo».

Raton racconta il suo metodo: «Di fronte a un talent provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare a X Factor, mettermi al servizio di nuovi talenti».