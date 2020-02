Prima annunciato dalla Rai ma poi non andato in onda: mistero sul video di Roger Waters

Annunciato dalla Rai. E poi sparito. Senza spiegazioni. Un “piccolo” caso ha toccato la prima puntata del Festival di Sanremo: in mattinata Amadeus e Rula Jebreal avevano annunciato ufficialmente in conferenza stampa che sarebbe stato proiettato un videomessaggio di Roger Waters nel quale “parlava di quanto sia importante il Festival”. Nella scaletta era previsto prima dell’ingresso di Rula Jebreal. Poi è stato spostato. Poi è sparito. Così, senza spiegazioni. Per carità lì per lì non è cambiato niente, “tanto era un video di un minuto”, diceva qualcuno nei corridoi dell’Ariston. Però era il video di una delle più grandi rockstar del mondo. Ed era stato annunciato in pompa magna durante la conferenza stampa trasmessa in diretta da Raiplay. Mica una cosa qualsiasi. La mancanza (finora) di una motivazione ufficiale per la cancellazione alimenta i sospetti. Sarà colpa delle chiare prese di posizione antiisraeliane del cofondatore dei Pink Floyd?

A qualcuno della Rai può aver fatto “paura” che lui sia da sempre un sostenitore di qualsiasi campagna contro Israele? In fondo, nonostante il suo fosse solo “un video di un minuto”, era comunque trasmesso nello spazio di Rula Jebreal, ben nota per le sue posizioni filopalestinesi e questo avrebbe potuto trasmettere, oltre alla commozione creata dalle parole della giornalista, anche altri messaggi sottintesi. Oltretutto la stessa Rula, che per qualche tempo è stata legata al rocker, aveva confermato in sala stampa che “ho anche dato a Roger Waters la poesia di un poeta palestinese e lui ci ha scritto una canzone”. In ogni caso, è un mistero che forse anche Rula Jebreal dovrebbe spiegare. Oppure il “salto” del videomessaggio è dovuto soltanto al sovraffollamento della scaletta? Overbooking o cautela? Magari il videomessaggio sarà recuperato nei prossimi giorni. Oppure passerà direttamente al dimenticatoio. In tutto questo, nel silenzio della Rai, sarebbe bello sapere che cosa ne penserà Roger Waters, sfruttato come traino del debutto di questo Festival e poi dimenticato senza una parola.