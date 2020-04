Anticipazioni finale Pechino Express, Carolina ed Enzo litigano

Il viaggio dei protagonisti di Pechino Express edizione 2020 sta volgendo al termine e, intanto, giungono le prime anticipazioni riguardanti la puntata del prossimo 14 aprile. Una delle parti clou sarà senz'altro il litigio che scoppierà tra Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi dopo l'ennesimo rimprovero da parte del primo.

Prima di entrare nel cuore dell'argomento, ricordiamo come ultimamente le varie coppie abbiano dato il meglio di sé. Le Collegiali, in primis, si sono riscattate alla grande nelle recenti prove che abbiamo visto in tv. Molti le davano oramai per spacciate, ma alla fine tutti si sono dovuti ricredere dinanzi alla determinazione dimostrata dalla coppia formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni, fino ad arrivare in finale. C'erano, inoltre, le tre coppie considerate le favorite alla vittoria: le Top, i Gladiatori e i Wedding Planner. Se prima patti e alleanze erano una consuetudine tra i vari partecipanti, adesso la rivalità e la competizione si accenderanno all'ennesima potenza, in quanto, alla fine solo una coppia potrà trionfare.

Pechino Express, Carolina non ci vede più dalla rabbia ed esplode

Le coppie finaliste di Pechino Express sono le Top, i Wedding Planner e le Collegiali. I Gladiatori sono stati infine eliminati, pur essendo la coppia favorita dai telespettatori. Come annuncia Gossip e TV, la finale sarà molto agguerrita ed il sentimento di rivalità caratterizzerà soprattutto le Top e le Collegiali. Sarà dato spazio anche ad una prova musicale al ritmo dell'immortale brano Gagnam Style di Psy e le canzoni del gruppo k-pop che negli ultimi anni ha avuto un incredibile successo: i BTS. Tuttavia, come già anticipato, Carolina Giannuzzi esploderà dinanzi ai nuovi rimproveri da parte di Enzo Miccio. Giannuzzi, non vedendoci più dalla rabbia, urlerà al suo compagno: "Non mi devi trattare così!". È probabile che la concorrente non riuscirà più a sopportare il carattere di Enzo, oppure, ma il suo sfogo potrebbe essere dettato anche dalla tensione per la finale.

Nella prossima puntata avremo un quadro più chiaro della situazione. Nelle brevi anticipazioni andate in onda dopo l'ultima puntata, abbiamo potuto vedere le Top gioire dopo aver superato i Wedding Planner. Le coppie in finale dovranno affrontare nuove sfide alimentari, degustando altro cibo locale, ma abbiamo visto come sappiano affrontare dignitosamente prove simili. La puntata finale di Pechino Express 2020 andrà in onda su Rai3 il prossimo 14 aprile. Chi trionferà tra i finalisti? Sui social, il pubblico è parso dimostrare una certa predilezione per i Wedding Planner, che hanno dimostrato essere una coppia molto motivata.