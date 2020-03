Antonella Clerici affranta per il lutto dello chef Persegani: "Vorrei abbracciarti"

Una dei conduttori Rai più amate dai telespettatori è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver destinato -attraverso i social- un messaggio di sentite condoglianze ad un suo ex collega a La prova del cuoco. Parliamo di Antonella Clerici. La conduttrice lombarda ha condiviso con il web un messaggio toccante, da cui trapela tutto il suo dispiacere provato per la morte del padre di Daniele Persegani. Chef veterano del noto cooking show di Rai1 fin dal 2016, con cui aveva lavorato in passato quando era al timone de La prova del cuoco.

"E' mancato il papa' di @danieleperseganiofficial -si legge tra le righe del suo messaggio di condoglianze destinato allo chef e volto Rai-. Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po' di silenzio e preghiera". E il messaggio in questione è stato riportato dalla conduttrice nella descrizione di una sua fotoricordo postata sul suo profilo Instagram, che la ritrae proprio insieme a Persegani e nel bel mezzo di una registrazione televisiva.