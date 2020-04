Antonella Elia replica alla Mosetti: "Non so chi tu sia"

Dopo aver animato il gioco della quarta edizione consecutiva del Grande fratello vip conclusasi l'8 aprile, Antonella Elia è tornata al centro del gossip. Questo per via di una sua intervista esclusiva post-Gf vip 2020 concessa a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini.

In occasione della quale l'ex showgirl di Non è la Rai (1991/1992, ndr) ha, in particolare, replicato alle recenti critiche lanciatele in rete da parte di Antonella Mosetti. "Antonella Mosetti? Non so chi sia. Non abbiamo mai lavorato insieme", è la risposta secca che l'ex gieffina torinese ha destinato alla showgirl capitolina e come lei volto storico di Non è la Rai (1993/1995, ndr).

La quale le aveva dato della "pazza" sui social commentando una sua crisi emotiva avuta in una puntata del Gf vip 4. "Io qui dentro non ci dovevo venire -aveva dichiarato in lacrime la Elia a Serena Enardu, su alcune liti vissute con i coinquilini vip-. Non voglio più starci, voglio andare via. Mi stanno usando per fare ascolti". E anche dopo la pubblicità, in diretta tv, si era scagliata contro la produzione del reality - che chiaramente non era responsabile delle dinamiche di gioco palesatesi tra i concorrenti, nella Casa- rivolgendo a Signorini parole pesanti: "Mi state usando per fare ascolti!".