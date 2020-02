Antonella Mosetti contro Antonella Elia: "Va curata in un centro di igiene mentale"

Lo scorso 17 febbraio, è trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto Antonella Elia diventare protagonista di una discussione accesa con Patrick Ray Pugliese. I due gieffini avevano già discusso nel daytime del reality-show, per via di una richiesta avanzata dall'ex naufraga alla vecchia gloria del Gf, ovvero quella di lavare le stoviglie per il gruppo. In quella circostanza, Patrick si era rifiutato di mettersi a disposizione per i coinquilini ed era, poi, stato accusato dalla Elia di averla strattonata. Pertanto, nella dodicesima diretta, Alfonso Signorini ha voluto fare luce sulla lite avvenuta tra i due diretti interessati, parlandone con il resto del gruppo di gieffini. Ma la situazione è degenerata. Sentendosi attaccata dai coinquilini amici di Patrick - che intanto si erano espressi per difendere quest'ultimo dalle sue accuse- Antonella non è riuscita a controllare la sua emotività ed è finita in preda ad una nuova crisi emotiva. E, a margine del momento di debolezza che ha visto protagonista la Elia, ha voluto condividere il suo pensiero con il web l'ex gieffina vip, Antonella Mosetti.

"Io qui dentro non ci dovevo venire -ha, quindi, dichiarato in lacrime la Elia, in uno sfogo liberatorio condiviso con Serena Enardu, al Gf vip-. Non voglio più starci, voglio andare via. Mi stanno usando per fare ascolti". E anche dopo la pubblicità, in diretta tv, si è scagliata contro la produzione del reality, che chiaramente non è responsabile delle dinamiche di gioco ad oggi palesatesi tra i concorrenti al Gf vip, rivolgendosi a Signorini: "Mi state usando per fare ascolti!".

Riattivandosi sul suo profilo Instagram, l'ex concorrente del Gf vip 1 non ha dal suo canto lesinato parole critiche sul conto della Elia. "Però la Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale -ha sentenziato la Mosetti, in un video condiviso tra le sue Instagram story mentre guardava il Gf vip-. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione, così. Cioè, io boh! ...Una pazza!".

Antonella Mosetti ospite al Gf vip?

Alla luce del commento riportato dalla Mosetti sul conto della Elia, la produzione del noto reality potrebbe invitare l'ex gieffina a prendere parte alla tredicesima diretta in arrivo. La madre di Asia Nuccetelli sarebbe, in tal caso, chiamata ad avere un confronto vis à vis, nella Casa, con la showgirl che a suo dire avrebbe bisogno di un supporto psicologico.

Tralasciando quanto sostenuto da Antonella Mosetti su Antonella Elia, in occasione della prossima puntata del Grande fratello vip verrà comunicato il risultato della nuova prova-televoto settimanale, che allo stato attuale vede Pago schierato contro Licia Nunez.