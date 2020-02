Antonella Elia chiede a Patrick di lavare le stoviglie. Esplode la lite

L'undicesima diretta del Grande fratello vip, trasmessa su Canale 5 lo scorso venerdì 14 febbraio, aveva riservato ai telespettatori dei momenti all'insegna della tensione. Come quello che aveva visto la regia del format trasmettere le immagini del confronto avvenuto tra Alfonso Signorini e Alessandro Graziani a Uomini e donne, dove è emerso cosa c'era stato tra quest'ultimo e la gieffina Serena Enardu, nei mesi precedenti all'ingresso dell'influencer nella Casa. E, nel daytime del Gfvip -seguito all'ultima diretta serale- si sono registrati dei nuovi colpi di scena. In particolare due gieffini sono diventati protagonisti di una lite improvvisa, registratasi in cucina. Il tutto è accaduto tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia.

L'ex concorrente de L'isola dei famosi ha chiesto alla vecchia gloria del Gf4 la cortesia di lavare le stoviglie, per tutti gli inquilini vip della Casa: "Patrick, li lavi tu oggi i piatti?". "Ma io ho lavato i miei -ha, prontamente, ribattuto il diretto interessato, rifiutandosi di mettersi a disposizione per il gruppo-, oggi, il mio angolo è pulito. Ognuno si lavi il suo...". E, a lle prime parole di disappunto spese dal gieffino, la coinquilina ha così ribattuto: "Senti, io non vorrei turbare l'ordine cosmico in cui vivi, ma se ti chiediamo la cortesia di lavarli tutti?". "Chi non ha lavato il suo, si alza e se lo va a lavare -ribadisce lui, mostrandosi, però, titubante sulla sua decisione-. Io li lavo anche i piatti, ma siamo d'accordo sul fatto che ognuno si lava il suo. Faccio questo discorso per evitare che un povero cristo se ne lavi 50, di piatti, di fila, per un'ora". "Ma, Antonella ti chiede se potresti lavarli tu adesso - interviene, quindi, l'altra inquilina Clizia, rivolgendosi al coinquilino interessato-, visto che c'è chi l'ha già fatto per tutti?!?". "Io li lavo anche i piatti -è l'ultimatum di Pugliese-, ma questa è l'ultima volta, poi ognuno lava i suoi". Ma, Antonella Elia gli lancia una frecciatina: "Ma non li hai mai lavati i piatti!". "Si che li ho lavati... - la smentisce, lui-, stai litigando adesso?!? Allora non li lavo, adesso. Non li lavo...Tanto il mio angolino è pulito". E, con l'ultima esternazione, la gieffina, alla fine, ha desistito dalla sua richiesta, per poi mettersi a lavare le stoviglie insieme ad Antonio Zequila: "Quindi sei serio, bene Patrick, perfetto. Li laviamo noi, grazie".

Ad un certo punto, pochi minuti dopo il primo litigio avuto in cucina, Patrick si è intrufolato tra Antonella e Antonio dinanzi al lavandino, chiedendo a quest'ultimi di fargli spazio: "Scusatemi, ma devo lavare la mia tazzina". "Dai, Patrick, non fare il comico. Tu fai il comico- interviene la Elia, non lesinando delle nuove frecciatine al gieffino-, convinto di essere spiritoso sempre. Però, a volte potresti essere più umano". "E, poi, mi hai spinta e spostata di un metro", aggiunge. "Ma, non ti ho spinta, stai recitando. Basta!", esclama, allora, visibilmente stizzito, Patrick. "Basta un cavolo", gli dice lei. "Vai a ca*are Antonella!", sbotta lui. "Vai a ca**re, Antonella?!?", gli risponde, ancora una volta, la Elia. "Io non scherzo, Antonella. Io non sono un attore", aggiunge lui. E Antonella conclude infierendo su Patrick, per poi incalzare Zequila sull'accaduto: "Tu mi hai detto vai a ca*are... sei un gran maleducato, Patrick! Come, infatti, pensavo tu fossi... ora ne ho la prova. Ora basta... un cavolo. Lui è venuto fuori per quello che è... un clown del ca**o!. Lui è un bel clown, eh Antonio?!?".