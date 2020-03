Antonella Elia fuori controllo: "Sono contenta che Licia stia male"

C'è grande attesa per la sedicesima diretta del Grande fratello vip, che decreterà l'eliminazione di uno dei tre nominati della settimana in corso. Nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, sono finiti -tra loro in sfida- al televoto Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati. E, in diretta, il conduttore ha voluto discutere con gli inquilini della Casa dell'alterco registratosi tra Antonella Elia e Valeria Marini, che aveva indignato il web. Quest'ultima ha contestato fermamente di essere stata spintonata dalla prima. Ma, di tutta risposta, Signorini ha invitato l'ex primadonna del Bagaglino a meditare sulle provocazioni lanciate alla Elia. In queste ore, tuttavia, Antonella è finita nel mirino di nuove critiche social. Questo per via di una sua discutibile reazione avuta in sauna - alla notizia del malessere di una coinquilina- e in presenza dell'altro concorrente del Gf vip, Andrea Denver.

"Ah, bene!" , ha esclamato Antonella, non appena appreso del malessere che Licia Nunez ha accusato nelle ultime ore. Il modello ha reagito incredulo a quanto ascoltato, rivolgendosi direttamente all'ex volto di Cr4: "Anto, non devi dire queste cose…". Ma, incurante delle parole del bel Denver, la Elia ha proseguito: "Io le dico eccome, perché le penso! Perché non dovrei dirle se le penso?". E ha concluso: "Una coscienza esiste. Son contenta! A me non dispiace che stia male (allude alla Nunez, ndr)…Proprio zero“. A differenza della Elia, Andrea si è, invece, detto molto dispiaciuto per quanto accaduto all'attrice de Le tre rose di Eva.

Io non amo usare termini inappropriati ... ma questa donna fa schifo nell’anima e sono pronta a rispondere a qualsiasi parente o pseudo tale ,o team .sulla salute fisica o psicologica non transigo ! @EliaAntonella @elia_team @GrandeFratello . https://t.co/zdp2lfVNsd — BarbaraEboli (@barbara_eboli) March 3, 2020

La fidanzata di Licia Nunez interviene contro Antonella Elia

A margine di quanto emerso -nelle ultime ore- circa la condotta assunta da Antonella Elia nella Casa, com'era prevedibile che accadesse, non sono mancati i commenti del web. Tra cui emerge quello riportato a corredo di un video postato su Twitter dalla fidanzata della Nunez, Barbara Eboli. "Io non amo usare termini inappropriati ... -si legge nella descrizione del video della discussa reazione della Elia-, ma questa donna (Barbara allude alla Elia, ndr) fa schifo nell’anima e sono pronta a rispondere a qualsiasi parente o pseudo tale, o team, sulla salute fisica o psicologica non transigo! @EliaAntonella @elia_team @GrandeFratello". "Antonella insiste contro Licia -è un altro tweet, condiviso da un telespettatore- e adesso anche contro Teresanna... ma vaffan*ulo Antonella Elia".

Ad aver compromesso il rapporto ad oggi maturato tra Antonella e Licia sarebbero state alcune parole espresse in difesa della Marini da parte dell'attrice, a margine della recente lite avvenuta tra le due acerrime rivali (Elia e Marini, ndr). In uno sfogo avuto in confessionale, Antonella ha, infatti, palesato tutta la delusione provata per la presa di posizione della Nunez : "Lei vuole arrivare fino in fondo, io non faccio più parte del suo gioco. Lei si è messa dalla parte che crede essere la più forte... Licia è una macchina da guerra".

Il prossimo appuntamento serale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva, è intanto previsto per mercoledì 11 marzo.