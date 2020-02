Gf Vip, Antonella Elia sbotta con Serena Enardu: "Lo faccio per i soldi"

Lo scorso lunedì 17 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip, condotto quest'anno da Alfonso Signorini. E l'appuntamento tv in questione ha visto Antonella Elia diventare protagonista di una nuova discussione con Patrick Ray Pugliese. Uno scontro che ha coinvolto anche altri coinquilini e a cui è seguito un momento di debolezza vissuto dalla prima insieme alla compagna di gioco Serena Enardu. Ancor prima che venisse trasmessa la dodicesima diretta, nel daytime Antonella e Patrick avevano litigato in cucina, per una richiesta avanzata dalla showgirl alla vecchia gloria del Gf, ovvero quella di lavare le stoviglie per tutti i gieffini. Ma Pugliese si era rifiutato di mettersi a disposizione per il gruppo, invitando Antonella e il resto dei coinquilini a "lavarsi le proprie cose". In quella circostanza, inoltre, la Elia aveva accusato il coinquilino di averla strattonata in cucina: "Mi hai spinta e spostata di un metro, Patrick. Che gran maleducato!". Nella diretta di ieri sera, tuttavia, Signorini ha voluto fare chiarezza sulla questione e ha, pertanto, chiesto alla regia di mostrare le immagini dello scontro. Commentando con i coinquilini l'accaduto, la situazione è, però, degenerata.

Antonella Elia CHE RIMANE SOLO PER I SOLDI PER ANDARE AI CARAIBI URLOOOOOOO #GFVIP pic.twitter.com/nNYKF5NKCo — trashbiccis (@trashbiccis) February 17, 2020

Il gruppo di gieffini si è diviso in due fazioni, una delle quali si è scagliata contro l'ex naufraga torinese e ha difeso Patrick dalle accuse ricevute. E durante uno spazio pubblicitario, dal suo canto la Elia non è riuscita a controllare la sua emotività, finendo in preda ad all'ennesima crisi.

"Io qui dentro non ci dovevo venire -ha, infatti, esordito in lacrime, in uno sfogo liberatorio condiviso con Serena Enardu-. Non voglio più starci, voglio andare via. Mi stanno usando per fare ascolti". Antonella ha, quindi, sbottato arrivando persino ad attaccare la produzione del programma, che chiaramente non è responsabile delle dinamiche e strategie di gioco che si sono ad oggi palesate tra i concorrenti al Gf vip. "Il mio amico mi aveva avvisata -ha proseguito-, mi aveva detto che non dovevo venire al Gf vip. Perché sono venuta? Te lo dico io perché sono venuta. L'ho fatto per i soldi. Per quattro soldi del ca**o. E questo è lo stesso motivo per cui non me ne vado e non varco quella porta rossa". Poi, non ha lesinato una stoccata agli spettatori accorsi nello studio del reality-show: "Partirò per i Caraibi con quei soldi, insieme a Pietro (la gieffina allude al fidanzato Pietro Delle Piane, ndr). Il pubblico applaude quello? (si riferisce all'attacco ricevuto dalla fazione di gieffini capeggiata da Patrick, ndr). Ma ti rendi conto? Quello è uno schifo e il pubblico appalude questo?".

Antonella Elia fa discutere il web

Nel momento della confidenza fatta da Antonella Elia a Serena Enardu, quest'ultima è stata molto vicina alla prima e le ha riservato abbracci e parole di conforto: " Ok, allora partiamo insieme per i Caraibi". Il video del fuorionda, registratosi tra le quattro mura del Gf vip, intanto, ha fatto incetta di commenti ed è diventato virale in rete, in poco tempo.

E, a margine dello stesso, non sono mancati i commenti del web. "Sono su Mediaset Extra -ha riportato in un tweet, qualcuno-. Antonella sta piangendo disperata con Serena, ha detto che è andata al GF perché ha bisogno di soldi. Ed è l'unico motivo per il quale resta lì dentro. Serena l'ammonisce e le dice 'stai dicendo troppo'. #gfvip". Poi, si legge il commento di chi dà ad Antonella Elia della "bipolare". "Io capisco tutto -ha riportato un altro utente, sempre su Antonella -, ma questa ha manie di protagonismo. Se lei insulta va bene, ma se gli altri dicono appena qualcosa contro di lei è il delirio. Avrà tutte le sue fragilità possibili, ma risulta veramente cattiva e antipatica, ad una certa non è nemmeno più trash, solo pesante". "Antonella sei unica - le scrive, infine, un suo fan sfegatato-, esci da sola dal Gf vip".