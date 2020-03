Antonella Fiordelisi: "Potrei andare a lavorare, ma non mi va"

Nota per essere stata uno dei volti di Uomini e Donne e Temptation Island, Antonella Fiordelisi è anche conosciuta per la sua storia d’amore - travagliata e chiacchierata - con Francesco Chiofalo.

Personaggio molto seguito sui social, dove vanta poco più di un milione di follower, la Fiordelisi sta cercando di ammazzare la noia della quarantena conversando con i suoi sostenitori e raccontando un poco di più di se stessa. Ma, così come sta accadendo a numerosi influencer, anche Antonella ha commesso una grave gaffe destinata a sollevare non poche polemiche.

Ad un fan che le ha chiesto quali fossero stati i suoi studi e come avesse intenzione di proseguire nel mondo del lavoro, la fidanzata di Francesco Chiofalo non ha esitato a spiegare che, per il momento, non ha alcuna voglia di rimboccarsi le maniche e cercarsi un impiego. “ Mi sono laureata in scienze politiche, ovviamente la triennale, e volendo potrei andare a lavorare, certo! – ha spiegato lei su Instagram - . Solo che al momento non mi va! Potrei fare un concorso, potrei andare già in ufficio a lavorare...Sì, certo...Però non mi va! ”.

Le dichiarazioni della Fiordelisi, rilasciate in un periodo difficile per l’Italia in cui molti giovani si laureano e si affannano alla ricerca di un posto di lavoro che possa garantire loro stabilità e autonomia, stridono e, molto probabilmente, saranno destinate a far discutere.

Lei, tuttavia, non è una ragazza estranea alle polemiche sul web. Da tempo al centro del gossip, prima per un presunto flirt con Gonzalo Higuain, poi per la relazione con l’ex tronista Amedeo Barbato e, infine, per il tradimento spiattellato sui social e perdonato a Francesco Chiofalo, anche in questa occasione la Fiordelisi dovrà fare i conti con i giudizi implacabili della rete.

Asserire di poter andare a lavorare, ma di non avere alcuna voglia di farlo è un vero e proprio schiaffo nei confronti di chi vorrebbe farlo, ma non può. Come giustificherà, quindi, Antonella Fiordelisi questa clamorosa gaffe destinata ancora una volta a far discutere sui guadagni, forse troppo facili e non congrui, dei personaggi che il web ha reso celebri e, di conseguenza, stra-pagati?