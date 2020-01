Antonia Dell’Atte rivela: "Un padre violento per l’alcool e un marito ossessivo"

Musa di Giorgio Armani, Antonia Dell’Atte è stata una delle modelle più famose e richieste degli anni Ottanta, ma ha lasciato le passerelle per l’uomo che considerava un principe azzurro e che, invece, si è rivelato tutt’altro.

Trasferitasi in Spagna, dove si è battuta per i diritti delle donne e delle mogli, la Dell’Atte è stata una delle prime a denunciare la difficile situazione familiare in televisione. Ma le sue sofferenze derivano da lontano, da un padre violento che l’ha portata ad esultare, insieme ai suoi fratelli, quando la madre decise di lasciarlo definitivamente.

A raccontare l’infanzia difficile seguita da un’età adulta che l’ha portata a rivivere le tragedie del passato, è stata proprio Antonia Dell’Atte che, ospite di Storie Italiane, ha confidato a Eleonora Daniele i suoi trascorsi. Nel giorno del compleanno di sua madre, quindi, la ex modella ha reso omaggio alla donna ricordandola come una donna forte e santa. “ Una donna santa, contadina, che ha avuto il coraggio negli anni 70 di lasciare mio padre, un padre autoritario, aggressivo e debole, io l’ho poi perdonato – ha rivelato l’ospite di Rai 1 - . Era un padre violento, pregavamo a tavola affinché non succedesse nulla. Quello che lo faceva scattare era il vino, infatti io mi sono giurata di non diventare mai alcolizzata ”.

Dopo una serie di tristi episodi, quindi, la madre di Antonia Dell’Atte fece un atto di forza: “ Nel 1973 mia mamma ha deciso di lasciarlo e noi l’abbiamo applaudita. In quel periodo non esisteva il divorzio e le famiglie proteggevano più l’uomo che la donna ”.

L’incubo della violenza, però, è tornato nella vita della ex modella con l’uomo che credeva fosse perfetto e che, in realtà, si è dimostrato tutt’altro. Alessandro Lecquio, per cui lasciò la moda alla fine degli anni Ottanta, le ha fatto vivere un vero e proprio inferno. “ Ho vissuto l’inferno da sposata, il purgatorio per tutto quello che è successo in Spagna dove mi sono dovuta difendere dalle accuse – ha aggiunto la Dell’Atte - , ed ora sto vivendo il paradiso. Quando ero sposata pregavo che non finisse in tragedia e sono stata ascoltata. Non puoi dare una spiegazione a queste situazioni ”.