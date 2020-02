Antonio Zequila su Adriana Volpe. Scoppia il caso al Gf

Lo scorso venerdì 31 gennaio, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta del Grande fratello vip. Il rinnovato gioco targato Mediaset, condotto da Alfonso Signorini, vede Antonio Zequila al centro di una nuova polemica mediatica. L'attore e personaggio televisivo originario di Atrani e classe 1964 fa discutere, nelle ultime ore, per aver speso delle discutibili parole -ritenute da molti sessiste- sul conto di Adriana Volpe.

Nel commentare un gioco di sketch, si è lasciato andare ad alcune battute sul conto della sua coinquilina, in una discussione avuta nella Casa con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. "Carlotta (Zequila allude a Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, ndr) era trattenuta, invece Adriana come ha sentito il ginecologo, si è aperta subito e a tutti gli effetti". E la confidenza poco gradevole fatta da Zequila, il quale non ama farsi definire "Er mutanda", non è finita. Perché, sul conto dell'ex conduttrice de I fatti vostri, la sua confidenza è poi proseguita e lui è apparso incurante delle telecamere. "Ha aperto subito le gambe davanti al dottore... sì, ha aperto subito le gambe", ha aggiunto. Tutte dichiarazioni, con allusioni sessuali, quelle rilasciate da Antonio Zequila sul conto di Adriana Volpe, che in poco tempo hanno indignato il web.

Antonio Zequila indigna il web

Alla luce di quanto riportato sul conto della conduttrice Volpe, i telespettatori fedeli del Gf vip 4 hanno chiesto a gran voce, sui social, che Zequila venga squalificato dal gioco della casa più spiata d'Italia. Una reazione quest'ultima, seguita alle precedenti richieste di eliminazione dal gioco, già avanzate dal web - sempre sul conto dell'attore- per altre esternazioni fatte sul gieffino Patrick Ray Pugliese e la special-guest del Gf vip, Valeria Marini.

"Perché vogliamo parlare di ieri sera -ha scritto, infatti, un utente su Zequila-, dopo il gioco delle scenette, in giardino Zequila: 'Appena ha sentito ginecologo, (la Volpe) subito ha aperto le gambe. Era già pronta per la visita'. Che schifo, veramente una brutta persona #gfvip #zequilafuori". "'Invece, Adriana appena ha sentito ginecologo -si legge in un altro commento critico, riportato su Twitter-, ha subito aperto le gambe, era già pronta per la visita'. Zequila sei un essere schifoso, spero tu venga smerdato davanti a tutta Italia #GFVIP".