"Si dice arancina": la lite a Masterchef con chef Barbieri

Qual è uno dei grandi temi divisivi dell'Italia? Prima ancora della politica, almeno in Sicilia, c'è un solo tema capace di rompere le amicizie: si dice arancino o arancina? Qualcuno, nel tempo del politicamente corretto, argina il problema utilizzando il tanto abusato asterisco. Arancin* forse per qualcuno potrebbe sembrare un buon compromesso, ma non in Sicilia, dove la questione è particolarmente sentita e dove entrambe le fazioni, perché così devono essere considerate, sono sicure di essere dalla parte della ragione. E lo dimostra anche il siparietto di Masterchef, dove uno dei concorrenti ha avuto l'ardire di correggere lo chef Bruno Barbieri nella pronuncia del prodotto tipico siciliano.

Pietro è un cuoco amatoriale che ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Masterchef. Palermitano, per lui esiste una sola versione del prodotto impanato e fritto che in Sicilia è possibile mangiare a ogni angolo di strada: si dice arancina. Così, quando Pietro è stato chiamato dallo chef per mostrare il suo piatto, è andato in onda lo scambio ilare. In realtà, Pietro non ha preparato l'arancina ma una composizione da lui rinominata 91esimo minuto: si tratta di un'insalata di riso e vongole con pane croccante, mandorle e pinoli su una base di maionese. Una composizione ardita, che infatti non è stata apprezzata da Bruno Barbieri.