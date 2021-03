Arisa: "Rudy mi corteggia, ho le prove". Lo sketch ad Amici

Arisa e Rudy Zerbi non smettono di stuzzicarsi. Neppure al serale di Amici. I due giudici hanno trascorso l'ultima stagione del talent di Maria De Filippi tra provocazioni e litigi e ora al serale proseguono a suon di siparietti. L'ultimo è andato in scena durante la puntata in onda sabato sera su Canale 5 con rivelazioni che hanno colto di sorpresa anche la conduttrice.

Mentre i talenti si apprestavano a sfidarsi al centro dello studio tra prove di ballo e canto, Zerbi ha punzecchiato per l'ennesima volta la giudice "rivale". Un gioco sul quale Arisa e il produttore hanno puntato sin dall'inizio di questa stagione di Amici e che ha divertito spettatori e appassionati del programma. Nell'ultima diretta, però, i due hanno sorpreso tutti e a dare il "la" è stato Rudy Zerby con l'apprezzamento ad Arisa: " Con questo nuovo taglio di capelli sei fantastica. Soffro a vederti lassù ".

Grazie tesoro. Hai preso proprio questa roba di corteggiare prima della puntata. Tipo 'nessuno ti resiste' e durante la puntata che soffri senza di me. Non ti risparmierò sappilo

Perché Rudy la corteggi?

La cantante ha apprezzato le parole del giudice, ma poi ha lanciato l'amo: "". Uno scambio di battute che ha incuriosito la padrona di casa,, che rivolgendosi verso Rudy Zerbi ha approfondito la questione: "".