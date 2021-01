Amici, volano stracci tra Rudy Zerbi e Arisa: "Maria, licenziami"

Rudy Zerbi e Arisa proprio non si sopportano. Ad Amici di Maria De Filippi i due insegnanti non smettono di litigare e punzecchiarsi e i telespettatori da settimane assistono a continui screzi tra i due. L'ultimo in ordine di tempo ha visto letteralmente sbottare la cantante che, indispettita dai continui commenti negativi di Zerbi nei confronti dei suoi allievi, si è scagliata contro Rudy e poi ha chiesto a Maria di essere rimossa dal suo incarico.

Di litigare sempre con questo non c'ho voglia! Basta Maria

Non accetti le critiche

Maria licenziami. Non sto scherzando, è una rottura proprio, scusa. Non penso che i miei siano i peggio. Dovrei diventare pure io più cattiva. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare

A scatenare latra i due è stato l'ennesimo giudizio sprezzante dinei confronti di Raffaele, uno dei giovani allievi di Arisa. La cantante alle pessime parole dell'insegnate ha perso le staffe e si è rivolta alla De Filippi: "". "", ha ribadito Zerbi stuzzicando Arisa, che non è riuscita a trattenersi: "".