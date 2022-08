Arisa, la svolta della "vita" dopo quella sexy: "Basta uomini, un figlio lo faccio con..."

È un fiume in piena Arisa, nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove racconta molti lati intimi di se stessa. I suoi desideri, le delusioni e anche quei sogni che alla sua età, spesso diventano priorità per le donne. È una splendida 40enne, o meglio lo sarà tra pochi giorni, il 20 agosto, e questo traguardo, forse la spinge a fare delle riflessioni importanti.

Molto dimagrita, impossibile non accorgersi della sua metamorfosi, che però a quando pare, è frutto di qualcosa che viene da dentro, e che ha fatto i conti con anni pieni di soddisfazioni, ma anche estremamente difficili come donna. Ferite e sorrisi in quella intensa ricerca di felicità e serenità che appartiene un po' a tutti, soprattutto quando si raggiunge un traguardo importante come quello dei 40 anni.

" Non ho fattto nessuna dieta, semplicemente ho avuto una delusione d'amore molto grande, sono stata male e ho smesso di mangiare. Ciò che ci fa male a volte fa bene e adesso mi piaccio più che a venti anni " aveva raccontato poco tempo fa. " Michael Jackson da nero è diventato bianco e i suoi fan lo hanno capito. Chi scrive male sui social è frustrato. Io credo che i miei fan apprezzino la mia forza di volontà. Sono una persona che muore e rinasce continuamente. Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili, ma adesso che sto per compiere 40 anni, vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti ”.

Arisa: "Ho paura dell'amore che finisce"

Non sa quanto peso abbia perso, “ Non lo controllo da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava 'Sincerità' a Sanremo e che pesava 75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza ”. Ora però la cantante ha fatto un ulteriore passo avanti, raccontando il suo desiderio di volere un figlio, anche se precisa: " Penso sarebbe meglio senza un compagno. Perché ho paura dell'amore che finisce. Per me l'amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l'idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei già un compagno e dei figli ".

Niente uomini ma: " Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione. E dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini. Però io ci rinuncio all'amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l'ho sempre sognato ". Un freno ai sentimenti arrivato forse dopo la fine della relazione con Vito Coppola, maestro di ballo di Ballando con le Stelle, che ha messo il suo cuore: " In convalescenza ".