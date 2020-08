Arrestato Fadi Fawaz, ex di George Michael

Fadi Fawaz, l'ultimo compagno della popstar britannica George Michael, è stato arrestato dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta su una serie di atti vandalici perpetrati contro numerose automobili lasciate in sosta a Londra.

Dai dettagli resi noti, una pattuglia della polizia della capitale britannica ha fermato Fadi Fawaz a Bethnal Green, nella zona est della metropoli, lo scorso venerdì, dopo che alcune vetture ferme, una Mercedes, una Toyota e una BMW, sono state ripetutamente danneggiate con dei colpi di martello. Al momento dell'arresto l'uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Ad incastrare il 47enne Fawaz c'è anche un filmato video registrato da un cittadino che, prove alla mano, ha accusato Fawaz di avergli danneggiato l'automobile colpendola appunto con il martello con cui si aggirava per il quartiere. Nello stesso video si vede Fawaz negare le accuse e quindi scappare.

Fadi Fawaz è stato l'ultimo partner di George Michael. Fu proprio lui a ritrovare il corpo senza vita del cantante il 25 dicembre del 2016. La relazione tra i due è andata avanti dal 2012 fino alla morte di Michael.

Sembra che Fawaz, in passato noto come hair stylist, sia un senzatetto senza fissa dimora. In questa condizione sarebbe caduto dopo essere stato costretto a lasciare la villa di George Michael nel 2018 in cui aveva continuato a risiedere dopo la morte della popstar. I familiari di George Michael lo avevano di fatto sfrattato dalla dimora.

Lo scorso anno Fawaz era stato anche avvistato nei pressi di Covent Garden mentre dormiva per strada. La famiglia ha fatto quadrato intorno all'uomo smentendo queste voci con risolutezza. Ha affermato la nipote Soumaya: "Non è vero, non è un senzatetto, sta bene" .

Ad avvalorare l'ipotesi che Fawaz stia attraversando un momento difficile ci sono le immagini che lo ritraggono trasandato, con la barba incolta, in disordine, vestito con i pantaloni di una tuta, una felpa, delle infradito ai piedi, e come unico avere un borsone pieno di vestiti.

Questo non è il primo arresto per l'uomo. Lo scorso anno infatti era finito dietro le sbarre per aver danneggiato la villa londinese di George Michael, valutata 5 milioni di sterline, dove lui stesso aveva vissuto. La dimora secondo la volontà del cantante è stata lasciata alla sorella, ma Fawaz, che nel testamento non era stato nominato, si è sempre rifiutato di abbandonare l'abitazione fino a quando non è stato cacciato via.