Arriva in Italia Night to Shine, l'evento di gala per i disabili

Parrucchiere, trucco, vestiti da sogno e fiori all'occhiello. Quella dell'evento Night to Shine " sarà una serata da favola ". Ad assicurarlo è il presidente di Pro Vita e Famiglia, Toni Brandi, che insieme alla Fondazione Tim Tebow e il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, ha organizzato un evento dedicato alle persone con disabilità e bisogni particolari, dai 14 anni in su.

Per la prima volta, Night to Shine avrà luogo in Italia: la serata di gala, infatti, si svolgerà nella Capitale e verrà ospitata dall'Università Europea, in via Aldobrandeschi 190. Quella del 2020 sarà quindi la prima tappa italiana, ma l'iniziativa si tiene ogni anno dal 2015, in vari Paesi del mondo. L'evento ha visto un'incredibile crescita negli anni: nel 2015, infatti, si contavano 44 luoghi ospitanti, rappresentanti 26 Stati e 3 paesi, 15mila volontari e 7mila ospiti. Ma, da allora, si è arrivati a 655 luoghi ospitanti, 200mila volontari e circa 100mila re e regine del ballo di fine anno.

Quest'anno, anche l'Italia partecipa all'iniziativa, che si terrà il prossimo martedì (4 febbraio), dalle 19.00 alle 22.00. Le persone con disabilità e bisogni speciali vivranno la loro serata di gala, " dove tutto sarà come in una favola ". Ognuno di loro riceverà un " trattamento da star ", che comprende parrucchiere, trucco, lucida scarpe, bouquet e fiore all'occhiello. Durante la serata è stata organizzata una cena, seguita da un ballo. Saranno allestite anche una sala karaoke, una sala sensoriale e uno spazio relax per i genitori. Alla fine della serata, ogni ospite verrà incoronato come re o regina del ballo.