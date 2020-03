Ashley Graham: "Allattare è doloroso"

Ashley Graham e il marito Justin Ervin si sono chiusi in casa, come molti, sottoponendosi alla quarantena volontaria per il bene del piccolo figlio nato da pochissimo. Il piccolo Isaac è il centro della nuova realtà esistenziale della coppia: un nuovo equilibrio che li sta impegnando a fondo. Per preservarne la salute sono tornati in Nebraska per fare compagnia alla madre. Il tempo dilatato di questi giorni viene spesso occupato con una serie di dirette live: la stessa modella recentemente ha interagito con i suoi follower rispondendo a numerose domande.

La donna ha parlato del figlio, delle cure a lui riservate, quindi ha avanzato una serie di suggerimenti per gli acquisti da effettuare in modo consapevole, per evitare un'improvvisa carenza di cibo e prodotti, come ad esempio i pannolini per i bambini. Infine ha condiviso qualche informazione nei confronti della sua personale esperienza riguardante l'allattamento al seno, una pratica che può rivelarsi difficile e dolorosa. La stessa Ashley ha confessato di aver chiesto il supporto di un'infermiera, che l'ha aiutata durante i primi giorni, suggerendo una tecnica precisa per favorire la corretta nutrizione del piccolo.

Un suggerimento che si è rivelato fondamentale per la modella, che non riusciva ad allattare mentre i suoi capezzoli sanguinavano e le facevano male: per questo ha voluto condividere la sua testimonianza attravero i social, in modo da supportare le altre madri alle prese con lo stesso problema. L'infermiera tornerà a trovarla per valutare i progressi, favorendo al contempo una sorta di allenamento per agevolare un perfetto allattamento al seno.

La modella e il marito sono completamente assorbiti dal loro nuovo ruolo di genitori: nonostante questo periodo condizionato dal coronavirus, la coppia è molto concentrata sul piccolo Isaac. Un tempo di condivisione nuovo con regole e attimi più lenti e intimi, da affrontare con spirito positivo in attesa di tempi migliori e sereni.

