Asia Argento lascia Pechino Express per un infortunio

Lo scorso 11 febbraio aveva ufficialmente riaperto i battenti l'adventure-game di Rai 2, Pechino Express, prodotto dalla Magnolia e condotto da Costantito Della Gherardesca. La seconda puntata, trasmessa ieri, è stata segnata da un avvenimento del tutto inaspettato, che ha compromesso la permanenza di uno dei nuovi concorrenti ingaggiati nel cast del format. Parliamo di Asia Argento. L'attrice capitolina ha, infatti, subito un momento di difficoltà nel corso della prova d'immunità sostenuta e vinta insieme alla compagna di gioco con cui ha formato il team Le figlie d'arte, Vera Gemma.

La figlia di Dario Argento è caduta nel bel mezzo della sua ultima prova e ha cercato di sopportare il dolore finché ha potuto, intenta ad aggiudicarsi l'immunità. Ma qualcosa è andato storto. Il tutto è accaduto a Prachuap, quando l’attrice è accidentalmente andata a sbattere con un ginocchio sul ferro di un carretto che trasportava frutti della Thailandia. Il dolore accusato al ginocchio infortunato è diventato per lei lancinante e, pertanto, si è vista costretta a chiedere l'aiuto di un medico.

Una volta tornata claudicante dal resto del gruppo, l'accoglienza per lei non è stata tanto rosea.

L'altra concorrente del gioco nonché ex naufraga de L'isola dei famosi, Soleil Sorge, infatti, ha speso parole non proprio gentili, sulle sue condizioni. "Ora può fare pietà per i passaggi, daranno più facilmente un passaggio ad una che zoppica”, ha dichiarato in presenza dell'infortunata, parole che non sono state affatto mandate giù dal pubblico di casa Rai. Alle dichiarazioni al vetriolo della Sorge, tuttavia, è prontamente seguita la risposta dell'attrice all'italo-americana: “Mo te dò un calcio in testa, Soleil!”.

Asia Argento commuove il web

Com'era prevedibile che accadesse, le immagini dell'infortunio subito dalla Argento a Pechino Express sono diventate, in poco tempo, virali nel web. “Soleil odiosa”, ha scritto qualcuno, tra i commenti riportati sui social. “Ma quella delle madre e figlia che problemi ha? -è un altro messaggio critico destinato al team Sorge (Soleil fa squadra con la madre, ndr) -. No, perché va bene fare la s****a, ma insomma” . Poi, si legge il messaggio di chi si direbbe sarcasticamente pronto a congratularsi con l'ex della Sorge, Luca Onestini (come Soleil, un ex volto di Uomini e donne, ndr): “Soleil è proprio s****a, devono fare una statua a Luca per essere stata insieme a lei”. E ancora: "Bruttissima la battuta di Soleil, quando Asia si è fatta male! Che persona...".

Sul suo profilo Twitter, intanto, anche Costantino Della Gherardesca non ha lesinato commenti sull'infortunio registratosi alla seconda puntata del suo adventure-game. "Abbiamo conosciuto una viaggiatrice solare e simpaticissima. Asia, mi mancherai tantissimo -si legge tra le righe di un suo nuovo tweet, destinato alla Argento-. TVB".