Asia Gianese: "Molti signori si offrono per pagarmi le cose che voglio"

Nuova polemica intorno ad alcune dichiarazioni di Asia Gianese a Pomeriggio Cinque: la giovane influencer ha lasciato di stucco Barbara d’Urso e i suoi opinionisti, che hanno tentato di capire chi siano le persone che si offrono di pagarle qualunque cosa sui social.

La Gianese, diventata famosa sul web per una bravata durante la quale si mostrava mentre scorrazzava in auto in Piazza Duomo a Milano, è stata ospite dell’appuntamento di ieri, 4 marzo, di Pomeriggio Cinque e, ai microfoni di Barbara d’Urso, non ha esitato a mettere in mostra la sua vita agiata ribadendo che molte cose le vengono regalate da misteriosi ammiratori che la seguono assiduamente sui social.

“ Voglio fare una domanda ad Asia: chi è che le paga tutto? ”, ha domandato Karina Cascella dopo aver riletto alcune delle dichiarazioni della Gianese che nei giorni scorsi avevano sollevato una polemica. “ I signorini – ha replicato lei candidamente - . Dei signori che si offrono di pagarmi le cose senza avere nulla in cambio ”. L’opinionista e la d’Urso non hanno nascosto la loro preoccupazione davanti a questa ennesima esternazione destinata a far chiacchierare ancora una volta, ma la influencer ha ribadito il suo concetto senza rettificare.

“ Un sacco di gente vuole regalarmi le cose. Ti faccio leggere Instagram ”, ha aggiunto la Gianese, mentre la Cascella le faceva presente che doveva “immediatamente ritirare quello che stava dicendo”. “ Tu stai impazzendo! Ritira tutto anche per i tuoi genitori che stanno a casa e guardano la puntata! ”, le ha intimato ancora una volta Karina, ma Asia non ha voluto ascoltare i suoi consigli. “ Appunto, è giusto che sappiano – ha continuato a ribadire la ragazza - . Sarei scema se rifiutassi! Io parlo di signori perché non li conosco ”.