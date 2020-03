Asia Gianese pubblica le chat con Francesco Sarcina: "Bimba, mi dai il tuo numero?"

Mentre a Live! Non è la d’Urso andava in onda lo scontro di fuoco tra Clizia Incorvaia e la presunta amante del suo ex marito, Grazia Sepe, la influencer Asia Gianese pubblicava sui social le chat intercorse tra lei e il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

In più di un’occasione, la Incorvaia aveva raccontato di aver scoperto chat compromettenti tra il suo ex marito e giovani donne e, proprio mentre lei litigava con la donna che sostiene di aver avuto una relazione segreta durata quattro anni con il cantante, la influencer Gianese le dava ragione su Instagram, confermando proprio la versione dei fatti di Clizia.

“ Una delle tante, mi sa che la moglie ha ragione ”, ha commentato Asia sui social procedendo con la pubblicazione delle chat tra lei e Sarcina. Nei messaggi scambiati tra la giovane e il cantante, si legge il tentativo di approccio da parte di Francesco che, dopo essere stato taggato dalla Gianese in alcune sue Instagram story, le chiede quanti anni abbia. “ 21 ”, ha risposto lei, mentre lui proseguiva: “ Io il doppio! Mi sa che sono troppo grande...che palle! ”.

A questo punto, dai messaggi pubblicati sui social, pare che Asia Gianese abbia tentato di capire quali fossero le reali intenzioni del cantante, che non ha tardato a far capire il suo obiettivo. “ No ma va! Non è così tanto[...] L’importante non è l’età ma non sembrarlo ”, ha continuato a scrivere la influencer, alla quale Sarcina non ha esitato a replicare: “ Quindi è un invito? Dammi il numero ”.

“ Ragazzi, questo è uno dei tanti signori ovvero mariti che tampinano ogni giorno su Instagram ”, ha concluso la Gianese, mentre Clizia Incorvaia, dopo essersi resa conto delle chat tra Asia e l’ex marito, ha commentato sui social: “ Non ho parole, dopo ciò voglio solo pensare all’amore che ho trovato in un uomo sincero e puro (Paolo Ciavarro, ndr) ”.

Il cantante, per il momento, ha deciso di non rispondere pubblicamente a questo ennesimo attacco. La Gianese non è la prima che sostiene di aver ricevuto delle avances da Sarcina, come lei anche una ex protagonista di Temptation Island raccontò di aver ricevuto messaggi compromettendi dall'ex marito di Clizia Incorvaia.