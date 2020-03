Gli auguri commoventi di Belen a sua sorella Cecilia

Oggi Cecilia Rodriguez compie 30 anni, un bel traguardo per una donna, che pur essendo ancora giovanissima, raggiunge in ogni caso una maturità diversa, che la rende forse ancora più bella. Tra le decine e decine di auguri che le sono arrivate su Instagram oltre a quelli del suo fidanzato Ignazio Moser ci sono quelli di una delle persona più importanti della sua vita, sua sorella Belen.

Le due unite da sempre, sembrano quasi gemelle. Fu proprio Belen a farla arrivare dall’Argentina dopo aver fatto l" ’Isola dei famosi" e sempre lei ad averla introdotta nel mondo dello spettacolo dove tutt’ora entrambe lavorano. E oggi Belen, in isolamento come tutti, ha voluto mandare gli auguri a sua sorella tramite il suo Instagram con un messaggio e una foto molto commovente che riguardava il suo matrimonio. Nell’immagine Cecilia vestita da damigella:

“ Un’immagine che raconta tante cose - scrive Belen - u na sorella felice per la tua felicità per esempio, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono. Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali , e io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella!. Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te! Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleaños! Tua sorella Belén ”

Parole scritte con il cuore, che fanno capire quanto queste due sorelle siano legate e si amino anche se questa giornata la trascorrono lontane. Belen è nella casa di Milano insieme a Stefano e a Santiago, mentre Cecilia si trova a Trento con Ignazio Moser nella tenuta di famiglia di lui, dove stanno trascorrendo giornate serene aspettando che finisca questo periodo di isolamento che ha rivoluzionato le vita di tutti.

Per lei Ignazio ha preparato una torta che hanno mangiato insieme dopo la mezzanotte, mentre oggi, è stata Cecilia a cucinare indossando una corona per ricordare che oggi è la festeggiata. Arrosto e patate fritte per festeggiare insieme nella maniera più tranquilla possibile. Un compleanno molto intimo in attesa di replicare insieme a tutta la famiglia, come Cecilia è abituata a fare da sempre.