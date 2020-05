Aurora Ramazzotti imbarazza Michelle: "Puoi parlare della tua vita sessuale con me o ti vergogni di te stessa?"

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti incarnano un ideale di rapporto madre-figlia molto moderno. Michelle ha avuto Aurora in giovane età e il breve salto generazionale tra le due ha senz'altro contribuito a generare un legame strettissimo tra loro. La conduttrice svizzera è lontana dal considerarsi la migliore amica di sua figlia ma ha sempre cercato di educarla "c on tutto il cuore di una madre. " La bellezza del loro rapporto emerge con forza anche dai social, dove le due si mostrano spesso complici, soprattutto in questo periodo di quarantena. Una complicità molto profonda che, a quanto raccontano in una delle ultime interviste rilasciate, pubblicata dal magazine tedesco Bild, sconfina spesso nei racconti più intimi.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono probabilmente agli ultimi giorni di convivenza. La ragazza aveva deciso di trasferirsi da sua madre poco prima che scattasse il lockdown, per non trascorrere la quarantena da sola nella sua abitazione di Milano. Insieme ad Aurora, sono andati a vivere a casa Trussardi anche Goffredo Cerza, il suo fidanzato, e Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica di entrambi. Sono stati due mesi intensi per la grande famiglia allargata di Michelle Hunziker, che ha sfruttato l'occasione per trascorrere più tempo possibile insieme alla figlia maggiore. Il rapporto di confidenza tra le due è molto alto, Aurora e Michelle si confidano spesso i rispettivi segreti, spesso inerenti il sesso. In particolare, è Aurora a raccontare a sua madre i dettagli della sua vita intima insieme al fidanzato: " Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, in realtà io non parlo della mia vita sessuale ma di quella d Aurora. "