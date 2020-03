Aurora e il suo "pancino sospetto". Ma lo scatto è solo uno scherzo

Classe ‘96, Aurora Ramazzotti è conosciuta per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Grazie alla sua straordinaria bellezza e spontaneità, la giovanissima figlia del cantante e della showgirl è presto entrata a far parte del mondo dello spettacolo, in particolar modo a X Factor Daily in qualità di conduttrice e a Radio 105 come speaker. Inoltre, anche sui social riscuote un grande successo ed il suo profilo Instagram vanta un seguito di quasi 2 milioni di follower.

Sui social ama infatti condividere con chi la segue la sua quotidianità professionale e privata. Non mancano poi i divertenti siparietti che hanno come protagonista Michelle e Aurora, una delle più belle accoppiate mamma-figlia della televisione italiana. L’ultimo, ad esempio, risale allo scorso Natale dove le abbiamo viste registrare insieme un medley di canzoni natalizie. Memorabile l’espressione di Aurora in netto contrasto con quella divertita della showgirl svizzera. Tuttavia, nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti sta facendo parlare per via di una stories che è comparsa sul suo account Instagram e che ha saputo emozionare tutti i suoi ammiratori. Dopo l’abituale allenamento in palestra, Aurora si è infatti immortala in un selfie allo specchio dove mostra un pancino sospetto. Il risultato? Lo scatto non è passato inosservato e ha fatto subito impazzare il gossip sul web su una imminente gravidanza.

Arriverà davvero un nipotino per Eros e Michelle? Bello ma impossibile, almeno per il momento. Infatti, poco tempo dopo, è la stessa Aurora a far chiarezza sulla vicenda: "Ragazzi qui, ho appena scoperto una mia grandissima dote. Io posso essere istantaneamente incinta, guardate! Si chiamerà Lucio" . Insomma, anche se per poco, il suo scherzo ha emozionato e fatto sognare i suoi follower. In fin dei conti, la notizia di una gravidanza sarebbe stata plausibile visto che la ragazza è legata dal 2016 con Goffredo Cerza. Questa è la prima relazione importante per Aurora, dalla fine della sua storia con Edoardo Glori nel 2015.

Nonostante stiano insieme da ormai più di tre anni, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono legatissimi e hanno raggiunto un traguardo molto importante meno di un mese fa: i due hanno infatti appena trascorso insieme un weekend romantico per il loro anniversario in una location esclusiva. Insomma, non c’è quindi da sorprendersi che, come la maggior parte delle giovani coppie, sicuramente un giorno desidereranno allargare la famiglia, creandone una tutta loro. Ma, per il momento, i due sembrano aver ancora voglia di vivere la vita con leggerezza e godersi la loro storia d’amore che va a gonfie vele. Poi si vedrà.

