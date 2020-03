Aurora Ramazzotti si racconta: "Papà mi disse: 'Puoi fare quello che vuoi, prima devi studiare'"

Aurora Ramazzotti ha solo 23 anni ma è ormai una donna molto matura, che è cresciuta in fretta anche per far fronte al peso della notorietà dei suoi genitori. Sua madre Michelle ha parlato anche di lei durante la recente intervista a CR4 - La Repubblica delle donne, durante la quale ha raccontato la sua esperienza di maternità. Seguendo l'esempio di sua madre, Aurora ha iniziato a lavorare in giovanissima età e adesso ha ripreso a studiare, per migliorare nel mestiere nel quale ha già avuto esperienze in passato.

La figlia di Michelle e di Eros Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia nella quale spiega la sua scelta di tornare a studiare, nella ricerca di un miglioramento continuo. Nonostante abbia solo 23 anni, Aurora Ramazzotti ha già alle spalle la conduzione del day-time di X-Factor nel 2015/16 e poi, due anni dopo, ha condotto insieme a sua madre il programma Vuoi scommettere? " Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare. Lo spettacolo è un mondo complesso ", ha spiegato la ragazza dimostrando un grande spiritodi sacrificio e dedizione per la professione e anche per questa ragione ha intrapreso un percorso di studio in un accademia di spettacolo.

La sua conduzione di X-Factor raccolse un grande successo e soprese la sua decisione di lasciare il programma: " Ho voluto esplorare altre situazioni. Vorrei crescere, ma lo spazio per i giovani non c’è. Non mi pare ci sia la voglia di costruire delle identità. " Per questa ragione, la Ramazzotti ha scelto di studiare le arti dello spettacolo, seguendo un consiglio prezioso che tempo fa le diede suo padre Eros. Pare, infatti, che a 18 anni Aurora decise di fare i provini di X-Factor ma che dopo poche ore dall'inoltro della domanda, la voce aveva già fatto il giro degli addetti ai lavori, creando molti rumors: " Mio padre disse una frase che non ho più dimenticato: 'Puoi fare quello che vuoi, ma ricordati sempre chi sei. E soprattutto che prima devi studiare'. "

Aurora ha un ottimo rapporto con sua madre Michelle ma anche con suo padre Eros Ramazzotti, con il quale riesce a parlare a lungo e di tutto: " lI nostro è un grande amore, mi sento protettiva nei suoi confronti. È un uomo vero e, come tutti gli uomini veri, è anche fragile. Ho spesso l’istinto di prendermi cura di lui. " Una grande sintonia che nasce anche da una profonda somiglianza e a chi le chiede quali punti abbiano in comune, la ragazza risponde decisa: " Papà è un orso, ama stare per i fatti suoi. Io sono come lui, felice con gli altri ma poi a un certo punto sento il bisogno di stare da sola. Amo il silenzio, rifletto, mi vengono le idee. "