Aurora vede un video e "crolla" Scoppia in lacrime davanti a tutti

“ Notte nostalgica ”: così Aurora Ramazzotti ha definito la serata appena passata e che le ha riportato alla mente dolci ricordi che l’hanno fatta particolarmente commuovere.

Solita mostrarsi sui social sempre energica e con il sorriso sulle labbra, quello tipico di mamma Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti si è mostrata per la prima volta in lacrime sui social. Condividendo delle Instagram story in cui la giovane aveva gli occhi lucidi, ha spiegato che quella commozione derivava dalle immagini di un compleanno festeggiato nel lontano 2006 insieme ai genitori, ai compagni di scuola e a tutte le persone care.

“ Sto guardando un video del 2006, mi sono messa a guardare vecchi ricordi...Sto piangendo da un’ora ”, ha raccontato lei ai suoi fan per poi ritornare qualche ora più tardi sui social e mostrare le immagini che l’hanno fatta piangere.

“ So di sembrare un filo pazza, ma ieri sera mi sono messa a guardare vecchie foto e video sul mio telefono – ha iniziato a spiegare lei – [...] Mi è venuta voglia di riguardarmi il video intero del mio 18esimo compleanno e mentre cercavo l’adattatore per il dvd, ho trovato il dvd di un mio compleanno del 2006 con tutti gli amichetti delle elementari, mia madre, mio padre, la mia famiglia...E vi giuro che ho provato un’emozione incredibile ”.

“ Non me lo aspettavo, non mi ricordavo di avere questo video, mi ricordavo vagamente della festa...È stato troppo bello! ”, ha continuato lei mostrando alcune immagini che la ritraevano insieme a papà Eros Ramazzotti e agli amici delle scuole elementari fino alle foto che l’hanno fatta piangere e che risalivano alla sua infanzia.

I video pubblicati sui social da Aurora Ramazzotti hanno fatto commuovere e sorridere molti suoi fan che hanno avuto il piacere di conoscere alcuni aspetti della vita privata della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ai tempi delle immagini di quel compleanno che l’ha fatta piangere, la conduttrice e il cantante erano già separati ma, come si evince dai video pubblicati in rete, Aurora è sempre stata circondata dall’amore e dall’armonia familiare.